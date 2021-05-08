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Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde devrilen briketlerin altında kalan 3 yaşındaki Ali Efe Güner, yaşamını yitirdi.
|08 Mayıs 2021 23:31
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Olay, dün Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde meydana geldi. Senir Belediyesi Meclis Üyesi Hıdır Güner'in oğlu Ali Efe Güner, komşularının evinin yan tarafındaki inşaatta briketlerin üzerine tırmanmak istedi. Ancak bu sırada briketler devrildi. Briketlerin altında kalan Ali Efe Güner yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Güner kurtarılamadı.
Ali Efe Güner'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün beldede toprağa verildi.
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