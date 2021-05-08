1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

Türkiye, Macaristan ve Sırbistan arasında seyahat kısıtlaması karşılıklı olarak kaldırılacak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
 08 Mayıs 2021 23:57
+Aa- Yazdır
Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin atılması gerekenler adımlar değerlendirildi.

Karşılıklı anlaşmaya varıldı

Yapılan açıklamada "Karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı" denildi.

Sürece ilişkin hususlar ise her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2021 00:01		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
08 Mayıs 2021 22:23
Ordu Valisi, kadın üreticilere ürünlerini alarak destek oldu
08 Mayıs 2021 22:07		 Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz
08 Mayıs 2021 20:42
Bakanı Kurum 'Kanal İstanbul Projesi' için tarih verdi
08 Mayıs 2021 20:27		 Vaka sayısı 18 bine geriledi
08 Mayıs 2021 20:02
MEB, 'resim yarışması' iddialarını yalanladı
08 Mayıs 2021 17:32		 'Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yurt dışından proje yağıyor'
08 Mayıs 2021 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı!
08 Mayıs 2021 15:57		 İBB'de üst düzey atama
08 Mayıs 2021 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor
22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'22:32 - Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı22:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
22:21 - Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi22:09 - Starlink Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar22:07 - Ordu Valisi, kadın üreticilere ürünlerini alarak destek oldu21:23 - Kovid-19 deneyi: İyileşenlere Kovid-19 bulaştıracaklar!21:20 - Bakan Selçuk duyurdu: 'HEY saatleri' uygulaması geliyor
21:05 - Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aman dilemek 2
şu an çalan şarkı 1
Videolu yemek tarifleri 1
rekolte 1
Yıkılasın İsrail 2
Farketmeden kırmak 2
ester 3
kılık kıyafet yönetmeliği 2
zihni sinir 1
kuş dili ıslık ile anlaşmak 3
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam