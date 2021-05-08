Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

ÇOK SAYIDA ATAMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 8 Mayıs 2021 Tarihli resmi gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, ile bazı müdürlüklere atama yapıldı.