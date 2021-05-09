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9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
 09 Mayıs 2021 00:01
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9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesi Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Menemenspor-Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu, Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-İstanbulspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/20.30/Balıkesir/Bursa/Ankara/18.00/Adana/İstanbul/20.30)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşı karşıya gelecek; üçüncülük maçında SIG Strasbourg (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) mücadelesi yapılacak.

(Nizhny Novgorod/19.00/16.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/15.15)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22'nci ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 4 maçla sona erecek.

5- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesi erkeklerde müsabakalarla tamamlanacak.

(İzmir/10.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı İspanya Grand Prix'si yapılacak.

(Barcelona/16.00)

***

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Anadolu Ajansı
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