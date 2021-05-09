90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
|09 Mayıs 2021 01:34
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KUDÜS (AA) -
Sabah saatlerinden itibaren 10 binlerce Filistinli Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail vatandaşı on binlerce Filistinli de Mescid-i Aksa'ya geldi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 90 bin Filistinlinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'ni idrak ettiği belirtildi.
İsrail polisi, dün akşamki Mescid-i Aksa cemaatine saldırısının aksine bu gece Harem-i Şerif'in kapılarından çekildi.
Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'nda bulunan birkaç İsrail polisi ile Filistinliler arasında küçük çaplı gerginlik yaşandı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdür Şeyh Ömer El-Kisvani, hem Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden hem de doğrudan El-Meğaribe kapısına gelerek gençlere sükunet çağrısı yaptı.
Şeyh Kisvani'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif'te bir olay çıkmadı.
Buna karşın Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir Şam Kapısı ve çevresi ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti.
Filistin Kızılayına göre İsrail polisinin bu akşamki müdahalesinde şu ana kadar 64 Filistinli yaralandı.
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