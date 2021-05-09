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Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminde 60 bin haneye fatura desteği sağladı.
 09 Mayıs 2021 01:00
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, vatandaşların telefonlarına gönderilen "Faturanız salgınla mücadele kampanyası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir" yazılı mesajı paylaştı.

Aktaş, ayrıca tam kapanma destek paketi kapsamında, 20 bin hanenin elektrik, 20 bin hanenin su, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yaşadığı 20 bin hanenin de internet faturasını ödediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği
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