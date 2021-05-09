Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araç hasar gördü.

Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar, Danışmentgazi Mahallesi TOKİ konutlarında 2 binanın çatısına zarar verdi.

Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatılardan kopan parçalar, TOKİ konutlarının önünde park halindeki bazı araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Ulu Cami mevkisinde de bir apartmanın çatısından kopan sac parçaları yola savruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak karşı tarafında bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki konukevinin bahçesine ve bina duvarının bir kısmına zarar verdi.

Şiddetli rüzgar, Şarkışla ilçesinde de binaların çatılarını uçurdu. Çatılar, 2. etap TOKİ evlerinin önünde bulunan araçlara hasar verdi, elektrik nakil hatlarının kopmasına neden oldu.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, "4 mahallemizde ve 6 köyümüzde çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi neticesinde hasarlar meydana gelmiştir. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında ve 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araç zarar gördü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, merkeze bağlı Buzağacıoğlu köyünde Hasan Bilgin'e ait garajın çatısını uçurdu ve duvarlarını yıktı.

Duvar altında kalan traktör ile otomobil zarar gördü.

Şiddetli rüzgar, Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde de 3 binanın çatısını uçurdu.

Çatıdan savrulan kalas parçaları yaklaşık 20 araca zarar verdi.

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı