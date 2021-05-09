1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
 09 Mayıs 2021 06:20
+Aa- Yazdır
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Toklar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyet ve Jandarmaya yeni TB2 SİHA teslimatı yapıldı
08 Mayıs 2021 16:25		 Okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira para cezası
08 Mayıs 2021 16:00
Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
08 Mayıs 2021 14:30		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı
08 Mayıs 2021 13:16
Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak
08 Mayıs 2021 13:14		 Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
08 Mayıs 2021 12:30
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
08 Mayıs 2021 11:56		 Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı
08 Mayıs 2021 11:44
Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı
08 Mayıs 2021 10:57		 61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi
08 Mayıs 2021 10:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber
23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı
Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği
Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kılık kıyafet yönetmeliği 2
politik insan 2
Kokulu duş jeli 2
opia 1
kadir gecesi 1
altın kızlar 2
ihtiyar delikanlı 2
Yıkılasın İsrail 2
andromeda 1
çile 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam