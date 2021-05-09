Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
|09 Mayıs 2021 06:20
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