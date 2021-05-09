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Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı
 09 Mayıs 2021 06:30
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Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, internet üzerinden reklam satan bir siteden dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 22 Mart'ta teknik ve fiziki takibe aldıkları sitenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki çağrı merkezine ve şüphelilerin adreslerine 3 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ve sitenin çağrı merkezinde yapılan aramalarda 253 sentetik hap, 13 laptop, 22 cep telefonu, 17 sim kart, 3 USB bellek, 3 ajanda, 2 sahte kimlik, masa üstü bilgisayar, tablet ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2'si örgüt yöneticisi 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek için örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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