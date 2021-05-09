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Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde süpermarket kuryesinin aracı, siparişlerini bırakmak için indiği esnada çalındı. Araç, takip cihazı sayesinde kazaya karışmış şekilde bulunurken konu ile ilgili inceleme başlatıldı
|09 Mayıs 2021 06:42
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Edinilen bilgiye göre, süpermarket kuryesi bir eve sipariş götürdü. Park ettiği 54 ABC 156 plakalı aracından inerek siparişini götüren kurye geri döndüğünde şok oldu. Aracın çalındığını gören kurye durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler aracın yerini takip cihazı sayesinde tespit etti. Tespit üzerine bölgeye giden ekipler aracın kazaya karıştığını belirledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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