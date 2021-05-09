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Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken olayın faili ise yakalanarak gözaltına alındı
 09 Mayıs 2021 06:50
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Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde meydana geldi. İddialara göre, bir süredir aralarında arazi tartışmaları yaşanan 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi A.A. arasında akşamüzeri yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki A.A., yanında bulundurduğu bıçakla 16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç durumu aynı zamanda köy muhtarı olan babası Recep Uçak'a haber verdi. Ağır yaralanan G.U. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz genç, ileri seviye tedavi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yaklaşık 3 saat süren ameliyata alındı.

Oğlunun kendisini arayarak bıçaklandığını haber verdiğini söyleyen baba Recep Uçak, olayın faili ve failin yakınları ile bir süredir arazi tartışmaları yaşandığını söyledi. Uçak, "Oğlumla karşılaşıyorlar. A.A. ve annesi oğlumun üzerine çullanıyorlar. Oğlumu tahrik ediyorlar. Hatta şahsın annesi oğluma taş atıyor. Sözlü tartışma oluyor. Sonra A.A. denen şahıs beline soktuğu bıçağı çıkartıp önce annesini oğlumun üzerine salıp sonra oğlumu bıçaklamaya başlıyor. Oğlumun durumu şuan çok ağır. Hayati tehlikesi var. Allah'tan duacıyız. Oğlumu bize kavuşturur. O şahıs şuanda kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alındı. Akıbetini de bilmiyorum. Oğlum ameliyata alındı. Bekliyoruz, hayırlı haberler bekliyoruz" diyerek oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Uzun süren ameliyattan çıkartılan gencin tedavisi hastanede sürerken olayın faili olduğu iddia edilen A.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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