Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda

Erciyes Üniversitesinin yürüttüğü yerli aşı çalışmalarında, ikinci fazla ilgili etkinlik raporunun kısa süre içinde Sağlık Bakanlığına sunulması, mayıs sonunda da üçüncü faz çalışmaların başlatılması hedefleniyor.

Üçüncü faz aşamasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Ülke genelindeki Şehir Hastaneleri ve bakanlığın belirleyeceği merkezlerde gönüllülere yerli aşı uygulanacak.

Yerli aşının Faz-1 çalışması 44 gönüllü, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü ile gerçekleştirildi. Çin aşısının Türkiye'deki üçüncü faz denemeleri 10 binin üzerindeki gönüllünün katılımı ile yapılmıştı.

Yerli aşının üçüncü fazına da aynı şekilde 10 binden fazla gönüllünün katılımı hedefleniyor. Üçüncü faz çalışmalarının yurt dışında da uygulanması için hazırlık yapılıyor.

AK PARTİLİ VEKİL GÖNÜLLÜ

Yerli aşıya gönüllü ilgisini artırmak için Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde bir kampanya yürütecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de yerli aşının üçüncü faz çalışmalarında gönüllü olacak. Güler bu sebeple öncelikli grupta yer almasına rağmen yurt dışından gelen aşıları yaptırmadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı metotlarından biri kabul edilen VLP aşı adayının ilk insan denemelerinde gönüllü olmuştu.

Yerli aşının üçüncü faz uygulamasında gönüllülerin bir bölümüne boş aşı yerine inaktif aşı (ölü virüs aşısı) olan Çin aşısının, diğer gruba ise yerli aşı uygulanacağı belirtiliyor. Böylece Türkiye'deki inaktif nitelikteki yerli aşının etkinliği aynı yolla üretilen Çin aşısı ile karşılaştırılmış olacak.

Yerli aşının üçüncü faz aşamasının 3,5-4 ay sürmesi öngörülüyor. Üçüncü faz denemeleri devam ederken yerli aşıya acil kullanım onayı verilip verilmeyeceği ilerleyen süreçte kararlaştırılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU