1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

e-İhracat'la dünyayı fethettik

Türk ürünleri PttAVM.com aracılığıyla 55 ülkeye ulaştı. Türk kahvesi, çay, baklava, lokum, semaver ve halı çok talep görüyor. e-Ticaret'te Çin'den sonra "en çok satılabilir ürünü olan" ikinci ülke olduk
 09 Mayıs 2021 07:09
+Aa- Yazdır
e-İhracat'la dünyayı fethettik

PTT ile Katar Postasının anlaşmasıyla hayata geçirilen ve Türk ürünlerinin dünyaya açılmasını sağlayan Turkishsouq.com, ramazan ayında da yoğun talep görüyor. Türk ürünleri bu platform sayesinde dünyanın dört bir yanından sipariş ediliyor.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Turkishsouq sayesinde Katar ve bölge ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye Türk ürünleri ulaşabiliyor. Ramazan ayında ülkemizin çayından semaverine, halısından lokumuna birçok ürününe ciddi talep olduğunu gördük" diye konuştu.

Türk ürünlerinin dünya pazarında yoğun bir ilgi gördüğünü vurgulayan Çevikoğlu, "Yerli ürünlerimiz yurtdışında 'kaliteli' görülüyor. Yine bu dönemde, Türk kahvesi ve baklavasına da talep var. Türk semaveri de son dönemde ilgi çeken ürünlerin başında geliyor. Bunlardan yola çıkarak talebin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de e-Ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün olduğunu da söyleyen Çevikoğlu, "Dünyada Çin'den sonra bizim kadar e-Ticaret'te satılabilir ürünü olan ülke yok" dedi. Turkishsouq platformu aracılığıyla PttAVM'deki birçok ürünün dünyaya açılabildiğini söyleyen Çevikoğlu, bu yıl itibariyle 55'ten fazla ülkeye e-İhracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ 34 MİLYARI GEÇTİ

Türkiye'de e-Pazaryerlerinin ticaret hacmi 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 2019 yılına göre yüzde 42,1 arttı ve 34,1 milyar liraya ulaştı. Özellikle salgınla birlikte e-ticaret tabana yayıldı. Ayakkabı, parfüm, giyim, tüketici elektroniği, gıda gibi ürünler öne çıktı. Tüketici değerlendirmelerine bakıldığında; uygun fiyat, zaman tasarrufu, güvenilirlik, mağazaya gitmek istememe, internetin daha kolay fiyat karşılaştırma imkanı sunması gibi sebeplerle e-Ticaret tercih ediliyor.

YERLİ MARKALAR YURT DIŞINDA ATAKTA

Pandemi sonrasına hazırlanan Türk perakende markaları, yurt dışında hem şubeleşme hem de franchising metoduyla hızla mağazalaşıyor. Ulusal Franchising Derneği Üyesi Muhammet Nezif Emek "Tekstil sektörü daha çok Avrupa, ABD ve Rusya'da yurt dışı şubeleri açarken gıda sektörü Arap ülkeleri ve Avrupa'da şubeleşiyor. Salgın öncesi mağaza sayısı 5 bine yaklaştı. Çin ve Afrika'da şubeleşme yok. Bu konuda fırsat var. Türk firmaları bu pazarları kovalamalı" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi
08 Mayıs 2021 10:02		 E-baklava trafiği başlıyor
08 Mayıs 2021 09:21
Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak
08 Mayıs 2021 09:04		 Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
08 Mayıs 2021 09:02
TÜRSAB: Turizmde sezon kasıma kadar uzayacak
08 Mayıs 2021 08:54		 Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi
07 Mayıs 2021 20:51
Tam kapanma döneminde 'nöbetçi gözlükçü' uygulaması başladı
05 Mayıs 2021 15:25		 Bu ilde üretilen laleler 11 ülkede park ve bahçeleri süslüyor
02 Mayıs 2021 11:38
Yılın ilk 4 ayında yük taşımacılığına demir yolları damga vurdu
02 Mayıs 2021 11:11		 Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor
01 Mayıs 2021 09:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:10 - 15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum08:55 - İki kazadan biri 'cep' yüzünden08:48 - İsrail polisi bu sefer de sabah namazından çıkanlara saldırdı08:40 - Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu08:30 - İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın08:24 - 10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
08:15 - Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması08:08 - Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü
07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı
06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el ele vermek 1
antagonist 1
fasikül 1
metafizik 1
kadın bağı 2
daldan dala konmak 2
oturtma 1
aç karnına alışveriş yapmak 3
mutluluğun bulaşıcı olması 1
gel kulağına fısıldayayım 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam