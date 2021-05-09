e-İhracat'la dünyayı fethettik
|09 Mayıs 2021 07:09
|+Aa- Yazdır
PTT ile Katar Postasının anlaşmasıyla hayata geçirilen ve Türk ürünlerinin dünyaya açılmasını sağlayan Turkishsouq.com, ramazan ayında da yoğun talep görüyor. Türk ürünleri bu platform sayesinde dünyanın dört bir yanından sipariş ediliyor.
PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Turkishsouq sayesinde Katar ve bölge ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye Türk ürünleri ulaşabiliyor. Ramazan ayında ülkemizin çayından semaverine, halısından lokumuna birçok ürününe ciddi talep olduğunu gördük" diye konuştu.
Türk ürünlerinin dünya pazarında yoğun bir ilgi gördüğünü vurgulayan Çevikoğlu, "Yerli ürünlerimiz yurtdışında 'kaliteli' görülüyor. Yine bu dönemde, Türk kahvesi ve baklavasına da talep var. Türk semaveri de son dönemde ilgi çeken ürünlerin başında geliyor. Bunlardan yola çıkarak talebin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de e-Ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün olduğunu da söyleyen Çevikoğlu, "Dünyada Çin'den sonra bizim kadar e-Ticaret'te satılabilir ürünü olan ülke yok" dedi. Turkishsouq platformu aracılığıyla PttAVM'deki birçok ürünün dünyaya açılabildiğini söyleyen Çevikoğlu, bu yıl itibariyle 55'ten fazla ülkeye e-İhracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
İNTERNET ALIŞVERİŞİ 34 MİLYARI GEÇTİ
Türkiye'de e-Pazaryerlerinin ticaret hacmi 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 2019 yılına göre yüzde 42,1 arttı ve 34,1 milyar liraya ulaştı. Özellikle salgınla birlikte e-ticaret tabana yayıldı. Ayakkabı, parfüm, giyim, tüketici elektroniği, gıda gibi ürünler öne çıktı. Tüketici değerlendirmelerine bakıldığında; uygun fiyat, zaman tasarrufu, güvenilirlik, mağazaya gitmek istememe, internetin daha kolay fiyat karşılaştırma imkanı sunması gibi sebeplerle e-Ticaret tercih ediliyor.
YERLİ MARKALAR YURT DIŞINDA ATAKTA
Pandemi sonrasına hazırlanan Türk perakende markaları, yurt dışında hem şubeleşme hem de franchising metoduyla hızla mağazalaşıyor. Ulusal Franchising Derneği Üyesi Muhammet Nezif Emek "Tekstil sektörü daha çok Avrupa, ABD ve Rusya'da yurt dışı şubeleri açarken gıda sektörü Arap ülkeleri ve Avrupa'da şubeleşiyor. Salgın öncesi mağaza sayısı 5 bine yaklaştı. Çin ve Afrika'da şubeleşme yok. Bu konuda fırsat var. Türk firmaları bu pazarları kovalamalı" dedi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi
08 Mayıs 2021 10:02
|E-baklava trafiği başlıyor
08 Mayıs 2021 09:21
|Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak
08 Mayıs 2021 09:04
|Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
08 Mayıs 2021 09:02
|TÜRSAB: Turizmde sezon kasıma kadar uzayacak
08 Mayıs 2021 08:54
|Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi
07 Mayıs 2021 20:51
|Tam kapanma döneminde 'nöbetçi gözlükçü' uygulaması başladı
05 Mayıs 2021 15:25
|Bu ilde üretilen laleler 11 ülkede park ve bahçeleri süslüyor
02 Mayıs 2021 11:38
|Yılın ilk 4 ayında yük taşımacılığına demir yolları damga vurdu
02 Mayıs 2021 11:11
|Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor
01 Mayıs 2021 09:55