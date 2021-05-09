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WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak

Popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp, yılın başında yaptığı güncellemeyle özel yazışmalarının Facebook ile paylaşılmasını kabul etmeyenlere 8 Şubat'tan itibaren hizmet vermeyeceğini duyurmuştu. WhatsApp'tan yapılan yeni açıklamaya göre, söz konusu tarihe kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak, silinmeyecek fakat işlevselliği kademeli olarak azaltılacak
 09 Mayıs 2021 07:28
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WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yıl başında aldığı "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başlamıştı.

Milyonlarca kullanıcı kaybeden şirket, "zorunlu güncelleme" kararını mayıs ayına ötelemişti.

Kabul etmeyenlerin işlevselliği azaltılacak

WhatsApp'tan yapılan yeni açıklamaya göre 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve silinmeyecek.

Uygulama bu tarihten sonra gizlilik sözleşmesi hatırlatması yapmaya başlayacak ve bu uyarı bir süre sonra kalıcı hale gelecek.

Mesajlar iletmeyecek

Ardından kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kaldırılacak.

Bu süre içerisinde de sözleşme halen onaylanmazsa, WhatsApp gelen mesaj ve aramaları iletmemeye başlayacak.

Ne olmuştu?

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.

Tepkiler üzerine yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihi 15 Mayıs'a ertelenmişti.

Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı, ardından 120 gün içinde silineceği açıklanmıştı.
Yeni Şafak
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