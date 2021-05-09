Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü
Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı
|09 Mayıs 2021 07:35
|+Aa- Yazdır
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.
Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.
Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.
- Long March 5B
Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.
Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.
Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İsrail polisi bu sefer de sabah namazından çıkanlara saldırdı
09 Mayıs 2021 08:48
|İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın
09 Mayıs 2021 08:30
|Sanılandan daha fazla koruyor
09 Mayıs 2021 07:43
|Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı
09 Mayıs 2021 06:15
|90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
09 Mayıs 2021 01:34
|Kovid-19 deneyi: İyileşenlere Kovid-19 bulaştıracaklar!
08 Mayıs 2021 21:23
|ABD, Çin roketinin nereye düşeceğini açıkladı
08 Mayıs 2021 20:57
|Merkel: Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz
08 Mayıs 2021 18:47
|AB'den BioNTech ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay
08 Mayıs 2021 16:51
|Çip krizi için 3 trilyon dolar gerek
08 Mayıs 2021 08:15