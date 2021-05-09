Sanılandan daha fazla koruyor

Pandemide en başarılı aşılama performansını ortaya koyan ve örnek ülke olarak gösterilen İsrail'de, son dört aylık sürede BioNTech ile aşılanan 4.5 milyon kişiden elde edilen verilere göre, söz konusu aşı Kovid-19 bulaşma riskini tek dozda yüzde 58, ikinci dozdan sonra yüzde 95 önlüyor.

Hazırlanan raporda, MRNA tekniği ile üretilen aşının tek dozunun bile ölüm riskini yüzde 77, ikinci dozdan sonra yüzde 96.6 önlediği belirtilirken, şiddetli hastalık ve hastaneye yatış riskinin de yüzde 98 önüne geçildiği yeralıyor.

Ortaya çıkan gerçek saha verileri Milliyet'ten Mert İnan'a yorumlayan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez "İsrail'den gelen BioNTech'in gerçek saha sonuçları için olağanüstü yorumunda bulunabiliriz. Faz çalışmalarında mRNA tekniği ile üretilen aşının koruyuculuğu yüzde 95 çıkmıştı. Ancak sahadan gelen veriler, bu aşının aynı zamanda asemptomatik kişilerin virüs bulaştırma riskini de önlediğini gösteriyor" dedi.

BioNTech aşısının ölüm ve ağır hastalık riskini neredeyse yüzde 100 önlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, "Kovid-19 aşılarının tamamı ölüm ve yoğun bakım tablosunun önüne geçmede oldukça etkin. Ancak Mrna tekniği ile üretilen aşı aralarında en etkin ve koruyucu olanı. Gerçek saha verileri salgının belinin kırılacağını gösterdiği gibi aşı karşıtlarının saçma argümanlarını çürütüyor" diye konuştu.