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Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı

Tam kapanmanın koronavirüs vakalarının düşmesinde etkili olduğunu ancak tedbirlerin gevşetilmesinde acele edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar "En önemlisi hedefe ulaştıktan sonra kademeli olarak normalleşme gerekiyor" diyor
 09 Mayıs 2021 07:50
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Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimini ilk kabine toplantısında değerlendireceklerini açıkladı.

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma döneminde süre yarılanırken, Milliyet'ten Aykut Yılmaz; bu sürecin sahaya yansımalarını uzmanlarına sordu. Uzmanlardan kapanmanın sonlandırılması için tarih yerine vaka sayısının hedef alınması gerektiği değerlendirmesi geldi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, uygulanan tedbirlerin günlük vaka tablosuna yansıdığına işaret ederek, "Kapanmanın etkisi var. 'Yok' diye hiç kimse söyleyemez. Kapanma olumlu etki gösterdi ama kapanmanın sonlandırılmasında tarih yerine hedef koyulması çok önemli. Burada 5 bin gibi bir rakam konulmuş durumda. Bu çok doğru. Ama ben bunun 17 Mayıs'a kadar gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Vaka mutlaka azalacak ama 5 bin ve onun altına da gelmesi için önlemlerin biraz daha uzaması lazım. En önemlisi hedefe ulaştıktan sonra da kademeli olarak normallleşme gerekiyor. Birden bire açarsak tekrar başlar. Bildiğim kadarıyla da okullarla başlayacak normalleşme. Bunun 17 Mayıs değil de bir miktar daha uzamasında yarar olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Bu önlemlerle düşmez'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise, vaka sayısındaki azalışta yapılan test sayısındaki düşüşün de etkili olduğunu, ancak aktif hasta sayısının 550-600 bin bandından 350 bin bandına gerilediğini gördüklerini söyledi. "Bu önlemler vaka sayılarını 5 binin altına çekemez. Tam açılma için asıl hedef aslında vaka sayılarını 800'e çekmektir. Bunun başarılamayacağı gözüküyor. Zaten bugün itibariyle süreyi yarılamış durumdayız. Geriye kalan sürede de 15 bin vaka sayısının düşeceği ihtimali gözükmüyor" diye konuştu.

Bu şekilde uygulanan tam kapanmanın süresinin uzatılmasının bir yararı olmayacağını savunan Bulut, şöyle devam etti: "Bizim önerdiğimiz 28 günlük tercihen ya da 14 günlük bir tam kapanmanın aslında bir sihri var. Neden 14 gün, 28 gün diyoruz? 17 günlük bir ara formül düşünmüyoruz? Virüslerde son dönemde görülen varyantlarda, ki toplumda yüzde 75 oranında varyant var. 14 güne kadar bulaştırıcı bunlar. İki bulaştırıcılık döneminde halkayı bozduğunuzda o zaman rakamlar çok düşüyor. Ama 17. gün kestiğinizde geriye kalan vakalar bulaştırmaya devam edecekler."
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