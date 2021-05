CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan; Pandemi döneminde bir önceki yıla göre iki kat artışla yıllık 6 milyon başvurunun yapıldığı CİMER'e girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halklar İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, CİMER'in başvuru okuma grubu, çağrı merkezi, veri işleme gibi birimlerini Hürriyet'e açtı, tüm süreçleri şu sözlerle anlattı:

KURUMLAR YANITLIYOR, CİMER HALKA İLETİYOR

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde ilk defa hayata geçirdiği bu sistem, bugün millet ile devlet arasındaki en işlevsel iletişim aracı olan CİMER olarak öne çıktı. İletişim Başkanımız Fahrettin Altun da tamamen vatandaş odaklı bir anlayışla çalışan CİMER'e büyük önem veriyor. Başka bir kamu kurumunun görev alanına giren bir konuda kesinlikle başvuruyu değerlendirmeye almıyoruz, cevap vermiyoruz. Başvurular hangi kurumun görev ve yetki alanına giriyorsa cevap da o kurum tarafından veriliyor ve CİMER sistemi aracılığıyla vatandaşa iletiliyor.

YASAMA VE YARGI KAPSAM DIŞI

Bilgi edinme başvurularına 15 iş günü, istek, şikayet ve ihbar başvurularına ise 30 gün içinde ilgili kamu kurumları tarafından vatandaşa geri dönüş yapılması için gereken tedbirleri alıyoruz. CİMER, devletin yalnızca yürütme kısmını kapsamaktadır.

MÜDAVİMLERİMİZ VAR, HER SABAH ARIYORLAR

Kamu personel alımları, askerlik işlemleri, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi konularda gelen başvurular her dönem ağırlık taşıyor. Bakanlıklar arasında en çok başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na geliyor. İller arasında ise İstanbul Valiliği ilk sırayı aldı. Pandemi döneminde şikayet oranı düştü, talep oranı arttı. Bununla birlikte haliyle hemen her gün bizlere başvuru yapan, gazetede okuduğu veya televizyonda izlediği haberin doğruluğunu soran, gördüğü rüyasını anlatan ve hatta yorumlatmak isteyen, yemek tarifi soran, evlenmek isteyen, sosyal medyada aradığı videoyu bulamayan kişiler de bize geliyor. Bizim müdavimlerimiz var. Her sabah kalkar, rüyasını anlatır. Kimi sevdiğinin ismini verip, onu anlatır. Yemek tarifi isteyenler oluyor. Bir çocuk, dedesi bayram ikramiyesinden ona harçlık vermediği için 'Dedemin ikramiyesini kesin' diye bize yazabiliyor mesela.

BAŞVURULARDA YÜZDE 200 ARTIŞ

Pandemi döneminde başvuru sayımız yüzde 200'e yakın artış gösterdi ve aynı seyirde devam etmekte. Normal şartlarda günlük ortalama 18 bin başvuru alırken, şu an bu sayı 45 bine ulaştı. 2019 yılında 3 milyon başvuru yapılırken, 2020 yılında 5 milyon 900 bin başvuru aldık. 2021 yılı için öngörümüz, 2020 yılını geçeceğimiz yönünde. Başvuru konuları ve kurumlar dönem dönem değişiklik gösteriyor.

101 AYRI KURUMA AYLIK BÜLTEN

CİMER'in bir de analiz kısmı bulunuyor. Bir ilden başvuranların yaş cinsiyet, meslek ya da eğitim durumu gibi verilerini ölçebiliyoruz. Biz bunu ilgili 101 kuruma aylık olarak gönderiyoruz. Kurumlar böylece genel resmi görmüş oluyor. Örneğin bir belediye proje yapacaksa CİMER'e gelen talepleri dikkate alma şansına sahip oluyor. Gündemdeki sıcak konularla ilgili anında reaksiyon alıyoruz. CİMER'de bazı talepler belli sayının üzerine çıktığında alarm çalar ve 'bu gündemdir' mesajını alırız. Sistem bize şunu söylüyor, 'Şu kadar öğretmen ataması talebi geldi' diye uyarı veriyor. Bir anda örneğin 3 bin başvuru geliyor."

ERDOĞAN'IN TAKTIĞI KRAVATI İSTİYORLAR

Başar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı kravatı, kullandığı kalemini isteyen vatandaşların da olduğunu söylüyor ve şu örnekleri veriyor: "Polis arabasıyla gezmek isteyen, doğum günü pastası talep eden çocuklarımız da bize başvuru yapıyor. Son zamanlarda pandemi tedbirlerine ilişkin tavsiye ve görüş içeren başvurular ile aşı, kripto para ve uzaktan eğitim konularına ilişkin başvurularda artış görüyoruz."

EN AZ 2 KİŞİ OKUYOR % 90 CEVAPLANIYOR

"Bize ne yazılırsa yazılsın tüm başvuruları en az 2 kişi okuyor. CİMER üzerinden doğrudan kamu kurumlarına gönderilen başvurular, ilgili kurumun CİMER kullanıcısı kamu personeli tarafından okunuyor. Yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 90 oranında. CİMER, 45 bin idari birimde 65 bin görevlisi ve 2020'de 6 milyon başvuruyla dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu olarak öne çıkıyor. Bu sayede yakın zamanda Cenevre'de BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nden ve Londra'da Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden ödüller aldık. CİMER, bizim halkla iletişimde amiral gemimiz."

TÜM SORUNLAR ANALİZ EDİLİYOR

Başar, CİMER'e yapılan tüm başvurularda sorunları giderme ve başvuru konularının yoğunluğunu analiz edip kamuoyunun nabzının doğru tutulması sorumluluğuna sahip olduklarını söylüyor. CİMER'e yapılan başvuruların yüzde 97'si internet yoluyla geliyor. Bunun dışında posta, faks ve telefon yoluyla da başvuru yapılabiliyor.