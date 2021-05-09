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Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı

Askeriyeye ekmek satan fırıncı M.Y., ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Sahte polis kimliğini göstererek gittiği fırınlardan bilgi toplayan M.Y., bir fırıncının şüphesi üzerine yakayı ele verdi.
 09 Mayıs 2021 08:08
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Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; İstanbul Sultanbeyli'de fırıncılık yapan M.Y. (37), geçen çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Reyhanoğlu Caddesi'ndeki kendisine rakip olarak gördüğü fırına gitti. Cebinden çıkardığı bir kartı fırın çalışanına gösteren M.Y. kendisini polis olarak tanıttı. Fırında ne kadar ekmek çıktığını, kaç araçla dağıtım yaptıklarını, işyeri sahibinin hangi firmalarla çalıştığını sordu. Rakip fırın hakkındaki istihbaratını tamamlayan M.Y. fırından ayrıldı ancak fırın çalışanı durumdan şüphelendi. Fırının sahibi geldiğinde, başından geçenleri tek tek anlattı. Fırın sahibi "Bu işte bir tuhaflık var" diyerek polisi aradı.

Polisler ihbar üzerine fırına geldi. Fırın sahibi yaşananları polise anlattı. Fırına gelip istihbarat toplayan kişinin polis olmadığı böylelikle ortaya çıktı. Fırının güvenlik kameralarını inceleyen polisler, görüntülerdeki kişinin M.Y. olduğunu anladı. M.Y. aynı gün gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

M.Y.'nin üzerinden, kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birliklere ekmek dağıtan kardeşi F.Y. adına düzenlenmiş 'Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı' çıktı. M.Y.'nin aynı gün başka bir fırına daha giderek fırın sahibi ve fırına ait araçlarla ilgili kendisini polis olarak tanıtarak bilgi aldığı anlaşıldı. Hakkında 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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