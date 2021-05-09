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Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması

Dünyaca ünlü opera sanatçısı E.G.Y.'nin, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Hakkında dava açılan opera sanatçısının, 12.5 yıl hapsi isteniyor
 09 Mayıs 2021 08:15
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Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması

İTALYA'DA Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı E.G.Y.'a cinsel taciz suçlaması! Yaşlıçam'ın evinde çalışan Ö. Sa., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.

ŞOFÖR BENİ KURTARDI

İLERLEYEN günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan S., "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" dedi. Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen E.G.Y hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.

DİLEK YAMAN DEMİR
Sabah
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