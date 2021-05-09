İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın
|09 Mayıs 2021 08:30
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Bloomberg'te yer alan habere göre Bailey, basın toplantısında, "Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki kelime. Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor" diye konuştu. Son dönemde Dogecoin ile ilgili açıklamalarıyla kripto para piyasasında en popüler figürlerden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk da, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, "Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın" dedi. Kripto boğası ve Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz da, Dogecoin'in bu sene gerçekleştirdiği ralliyi finansal sisteme bir başkaldırı olarak tanımladı.
MEMNUN DEĞİLLER
Dogecoin çarşamba günü yüzde 50'den fazla yükseliş kaydettikten sonra Novogratz CNBC'ye verdiği bir röportajda, "Kripto devriminin ruhu ve ne ile ilgili olduğunu düşündüğünüzde, Dogecoin'in başarısının arkasında eşsiz bir şey var. Bu biraz sisteme hareket çekmek gibi. İnsanlar şu anki finansal sistemden memnun değiller, sadece memnun değiller" dedi. Novogratz aynı zamanda Dogecoin'in yükselişinin sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini de dile getirdi fakat kısa pozisyon almanın da tehlikeli olabileceğini belirtti. Dogecoin'in çoğunluğunun 'kumar değeri' taşıdığını belirten Novogratz, arkasında hiçbir geliştirici ya da kurum bulunmadığı için heyecan bir kere kaybolduğunda aşağıya doğru uzun bir yolun olacağını söyledi.
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