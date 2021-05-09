İki kazadan biri 'cep' yüzünden

Türkiye Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Suat Sarı, trafik kazalarının ülkemize sadece ekonomik maliyetinin 55.5 milyar TL olarak hesaplandığını söyledi. Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün tüm dünyada Karayolu Trafik Güvenliği Günü olarak kutlandığını hatırlatan Sarı cep telefonlarının trafik için alkolden bile daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirterek, "Son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60'ının, araç kullanırken cep telefonlarını elle kullandığı tespit edildi" dedi. Türkiye'de iki kişiden birinin araba kullanırken telefon kullandığını vurgulayan Sarı, "Resmi kaza istatistiklerinde sürücünün dikkat dağınıklığının kaza sebeplerine dahil edilmesi gerekiyor" uyarısı yaptı.

TRAFİK BAKANLIĞI KURULMALI

Ülkemizde 28 ilde temsilcilikleri bulunan Türkiye Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sarı, sürüş esnasında cep telefonu kullanmanın alkolden bile daha büyük tehdit olduğunu belirtti. Sarı, kazaların önlenmesi için Trafik Genel Müdürlüğü veya Trafik Bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

Özlem ERMİŞ BEYHAN