1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum

Huriye Yiğit: Kızımın bana aldığı son hediye olan çantayı kullanmaya kıyamadım. Her Anneler Günü çıkarıp 'Kızımın kokusu sinmiştir' diye o çantayı kokluyorum
 09 Mayıs 2021 09:10
+Aa- Yazdır
15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum

Anneler Günü'nde kahraman şehitlerimizin koca yürekli anneleri SABAH'a konuştu. Huriye Yiğit (23 yaşındayken FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan PÖH üyesi Cennet'in annesi): Cennet 9 yıl evinden ayrı yaşadı ama bir gün olsun Anneler Günü'mü, doğum günümü unutmadı.

Gelemediği zamanlar hediyesini gönderirdi. Onsuz geçen her Anneler Günü, bayram bize zehir oldu. En son Anneler Günü'nde aldığı çantayı hala saklıyorum, kıyıp kullanamıyorum. Anneler Günü'nde çıkarıp kokluyorum. Önümüz bayram.

Biz her bayramda 'Cennet gelecek, biletini alalım, sevdiği yemekleri yapalım' diye telaş içinde olurduk. Şimdi bayramlarımız onsuz anlamsız. Yine de vatan sağ olsun. Vatansız hiçbir şey olmaz. Allah ülkemizi içteki ve dıştaki düşmanlardan korusun, Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Şehit ailelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Allah ahirette bana Cennet'imle buluşmayı nasip etsin.

EVLADIMI VATANA ARMAĞAN ETTİM

Rahime Bulut (FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis Fırat Bulut'un annesi): 3 oğlum var, Fırat en küçüğüydü, evimizin neşesiydi. "Fırat benim kızım yok ilerde kim bana bakacak" dediğimde ben ne güne duruyorum tabii ki ben bakarım anneme" derdi. Anneler Günü'nde hep arar hediyemi alırdı.

Küçükken okula gittiği dönemler parası yokken komşunun bahçesinden izin alıp çiçek toplayıp utanarak getirirdi. Çok düşünceli bir çocuktu. Diğer oğullarımdan farklıydı, onlar hatırlamaz Fırat da asla unutmazdı.

Fırat'ım olmadan 5. Anneler Günü'm. Bu acının tarifi yok. Bizim için özel günler, bayramlar gözyaşı demek. Torunum 'Siz nasıl dede ninesiniz bayramda ağlanır mı' diyor. Biz evladımızı vatana armağan ettik. Allah cennette kavuşmayı nasip etsin.

TEK TESELLİMİZ TORUNUMUZ

Hatice Özalkan (Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın annesi): Anneler Günü sabahı arayıp 'Annecim Anneler Günü'n kutlu olsun' deyişini çok özledim. Onsuz 4. Anneler Günü'm. Şehitliği çok istiyordu, Rabbim ona bu mertebeyi nasip etti çok şükür. Rabbim bizi de oğluma komşu eylesin. Tek tesellimiz oğlumun emaneti olan torunumuzu koklayarak hasret gidermek.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı
09 Mayıs 2021 10:03		 Temaslılara test uyarısı: En erken 3 gün sonra yaptırın
09 Mayıs 2021 09:45
Koronavirüs çocuklarda göz sağlığını da etkiledi
09 Mayıs 2021 09:38		 Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
09 Mayıs 2021 07:50
Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı
09 Mayıs 2021 06:56		 Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı
09 Mayıs 2021 06:38
Starlink Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar
08 Mayıs 2021 22:09		 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması!
08 Mayıs 2021 20:58
Asteğmen adayı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
08 Mayıs 2021 20:38		 Hobi için başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor
08 Mayıs 2021 19:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti11:05 - Sıfır araç bulmada sıkıntı yaşanırsa 2. el fiyatları yükseltebilir10:59 - Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor10:51 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor10:49 - 2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor10:43 - Bakan Varank: 140 doz aşıyı saklayabilecek buzdolabı üretildi
10:36 - Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir10:30 - Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü10:25 - Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten10:14 - Polis gördüğüne şaşırdı: Kafe ortasında fizyoterapist muayene10:11 - Yargıtay'dan şoförler için fazla mesai kararı10:03 - Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı
09:53 - 'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi09:45 - Temaslılara test uyarısı: En erken 3 gün sonra yaptırın09:38 - Koronavirüs çocuklarda göz sağlığını da etkiledi09:27 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor09:10 - 15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum
08:55 - İki kazadan biri 'cep' yüzünden
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öncelik 1
aç karnına alışveriş yapmak 3
opia 1
Telefonuma ilginç videolar dinletiyorum 1
otur fatma 3
Aman dilemek 2
kullanma klavuzu 3
Videolu yemek tarifleri 1
Marsa bakteri yerleştirmek 1
ihtiyar delikanlı 2
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam