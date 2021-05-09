15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum

Anneler Günü'nde kahraman şehitlerimizin koca yürekli anneleri SABAH'a konuştu. Huriye Yiğit (23 yaşındayken FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan PÖH üyesi Cennet'in annesi): Cennet 9 yıl evinden ayrı yaşadı ama bir gün olsun Anneler Günü'mü, doğum günümü unutmadı.

Gelemediği zamanlar hediyesini gönderirdi. Onsuz geçen her Anneler Günü, bayram bize zehir oldu. En son Anneler Günü'nde aldığı çantayı hala saklıyorum, kıyıp kullanamıyorum. Anneler Günü'nde çıkarıp kokluyorum. Önümüz bayram.

Biz her bayramda 'Cennet gelecek, biletini alalım, sevdiği yemekleri yapalım' diye telaş içinde olurduk. Şimdi bayramlarımız onsuz anlamsız. Yine de vatan sağ olsun. Vatansız hiçbir şey olmaz. Allah ülkemizi içteki ve dıştaki düşmanlardan korusun, Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Şehit ailelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Allah ahirette bana Cennet'imle buluşmayı nasip etsin.

EVLADIMI VATANA ARMAĞAN ETTİM

Rahime Bulut (FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis Fırat Bulut'un annesi): 3 oğlum var, Fırat en küçüğüydü, evimizin neşesiydi. "Fırat benim kızım yok ilerde kim bana bakacak" dediğimde ben ne güne duruyorum tabii ki ben bakarım anneme" derdi. Anneler Günü'nde hep arar hediyemi alırdı.

Küçükken okula gittiği dönemler parası yokken komşunun bahçesinden izin alıp çiçek toplayıp utanarak getirirdi. Çok düşünceli bir çocuktu. Diğer oğullarımdan farklıydı, onlar hatırlamaz Fırat da asla unutmazdı.

Fırat'ım olmadan 5. Anneler Günü'm. Bu acının tarifi yok. Bizim için özel günler, bayramlar gözyaşı demek. Torunum 'Siz nasıl dede ninesiniz bayramda ağlanır mı' diyor. Biz evladımızı vatana armağan ettik. Allah cennette kavuşmayı nasip etsin.

TEK TESELLİMİZ TORUNUMUZ

Hatice Özalkan (Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın annesi): Anneler Günü sabahı arayıp 'Annecim Anneler Günü'n kutlu olsun' deyişini çok özledim. Onsuz 4. Anneler Günü'm. Şehitliği çok istiyordu, Rabbim ona bu mertebeyi nasip etti çok şükür. Rabbim bizi de oğluma komşu eylesin. Tek tesellimiz oğlumun emaneti olan torunumuzu koklayarak hasret gidermek.