Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor
|09 Mayıs 2021 09:27
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyi ve güneybatısında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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