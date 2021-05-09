1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi

Salgın dönemi ve Ramazan ayı münasebetiyle kan stoklarının kritik seviyelere düştüğünün bildirilmesinin ardından Edirneli kadınlar, kan bağışı seferberliği ilan ederek, 'kan bağışı günü' düzenledi
 09 Mayıs 2021 09:53
+Aa- Yazdır
'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi

Türk Kızılay'ının kan stokları tam kapanma ve Ramazan ayı nedeniyle kritik seviyelere düştü. Türk Kızılayı Edirne Şubesi'nin 'senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun' sloganıyla başlattığı kan bağışı çağrısına Edirne'nin Medrese Alibey Mahallesi'nde yaşayan kadınlar da kayıtsız kalmadı. Edirne'nin tek kadın muhtarı olan Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay öncülüğünde duyarlı birçok kadın, mahallede kan bağışı seferberliği ilan ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Artan taleple birlikte mahallenin merkezi bir bölgesine Türk Kızılayı Edirne Şubesi tarafından kan bağışı çadırı kuruldu. Çadırın kurulduğu ilk dakikalardan itibaren çoğunluğu kadınlardan oluşan aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi, kan bağışında bulundu.

"Kan stoklarımız eridi"

Korona virüs salgını dönemi ve Ramazan ayı münasebetiyle kan stoklarının binin altına düştüğünü açıklayan Türk Kızılayı Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay, "Kan stoklarımız eridi. Kan bağışında bulunan bir kişi, aslında o kanı kendisi için bağışlıyor. Kimse 1 saat sonra benim kana ihtiyacım olmaz diyemez" açıklamasında bulundu.

"Çok sevdiklerimizin bu kana ihtiyacı olabilir"

Mahalle halkına kan bağışında bulunmaları çağrısının ardından halkın da destek vermesiyle birlikte mahallede adeta kan bağışı günü düzenlendiğini ifade eden Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, "Bugün bizim kana ihtiyacımız olmasa da yarın çok sevdiklerimizin bu kana ihtiyacı olabilir" dedi.

"Kanser hastası eşime 28 ünite kan verildi, kendimi borçlu hissediyorum"

Kanser hastası eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiğini söyleyen kan bağışçısı Hacer Abacı, eşinin kanser tedavisi gördüğü dönemde kana çok fazla ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Eşine 28 ünite kan verildiğini belirten Abacı, kendini borçlu hissettiğini kaydetti. Abacı, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
09 Mayıs 2021 10:59		 Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
09 Mayıs 2021 10:51
Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir
09 Mayıs 2021 10:36		 Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü
09 Mayıs 2021 10:30
Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten
09 Mayıs 2021 10:25		 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09 Mayıs 2021 09:27
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
09 Mayıs 2021 08:40		 Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
09 Mayıs 2021 01:39
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği
09 Mayıs 2021 01:00		 Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
08 Mayıs 2021 22:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Erdoğan: AB desteğimiz olmadan varlığını devam ettiremez11:10 - Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti11:05 - Sıfır araç bulmada sıkıntı yaşanırsa 2. el fiyatları yükseltebilir10:59 - Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor10:51 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor10:49 - 2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor
10:43 - Bakan Varank: 140 doz aşıyı saklayabilecek buzdolabı üretildi10:36 - Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir10:30 - Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü10:25 - Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten10:14 - Polis gördüğüne şaşırdı: Kafe ortasında fizyoterapist muayene10:11 - Yargıtay'dan şoförler için fazla mesai kararı
10:03 - Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı09:53 - 'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi09:45 - Temaslılara test uyarısı: En erken 3 gün sonra yaptırın09:38 - Koronavirüs çocuklarda göz sağlığını da etkiledi09:27 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09:10 - 15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rekolte 1
her devrin insanı 1
üstat 4
kırmızı oda 1
Farketmeden kırmak 2
marşmelov 1
gökyüzüne bakan tek canlı 1
kargo beklemek 6
mihrimah 4
kebir 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam