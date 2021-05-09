1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü

Bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar kilosu 800 liraya satılan erik, şimdilerde ise 20 liraya satılıyor
 09 Mayıs 2021 10:30
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kış sezonunda kilosu 800-900 liraya satılan erik şimdi ise sadece 20 liraya satılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir hafta aradan sonra bugün ilk kez tezgahlarını açan manav, yine fiyatın yüksek olduğunu dile getirerek, toptancılar ucuz satarsa vatandaş eriği daha da ucuzdan tüketebileceği söyledi.

Tanesi 20 liraydı, şimdi kilosu 20 lira

Eskişehir'de tezgahını açan manav Serbülent Aslanbenzer, konu ile ilgili konuştu. Manav Aslanbenzer, "Şimdi sattığımız erikler bundan 1-2 ay öncesine kadar kilosu 800-900 liraya sattık. Tanesi bile 20 liraydı. Yurt dışından geldiği için fiyatlar bu derecede pahalıydı. Ama yerli üretimler gelmeye başladı. Şimdi ise 20 ila 30 lira arasında satıyoruz" diye belirtti.

"Fiyatlar yine pahalı, sorumlu toptancılar"

800 liran 20 liraya düşen eriğin fiyatı, Türkiye'de üretim olduğu için yine pahalı bulan manav Aslanbenzer, bu konuda şunları söyledi:

"Aslında bu eriğin kilosu şu anda 10 liraya satılması lazım. Çünkü tam sezona girdik ve üretimler çoğaldı, ürün bollaştı. Ama şu anda kilosu 20- 30 liraya satıyoruz. Ufaklar 20 ve biraz daha büyüğünü 30 liraya satılıyor. Ancak bu fiyatın yüksek olmasından toptancılar sorumludur. Üreticiler, örnek veriyorum 5 liraya aldıkları bize 8-9 liraya satıyor olsaydı bizde 10-12 liraya satardık. Ama onlar 5 liraya aldıkları bize 15 liraya satıyor. Bu durumda bizim de eli kolu bağlıdır. Kar koyarak bütün harcamalarla beraber en az 20 liradan satmak zorundayız. Şimdi sattıklarımız 20-30 lira iken vatandaş nasıl alacak? Toptancılar karlarını düşürürse hem vatandaş erik yiyebilir hem de biz de daha fazla satabiliyoruz. Halkımız de bu nimetten faydalanacak. Yine umudum daha düşeceği yöndedir. Tahmin ediyorum kaç gün sonra kilosu 8-10 liraya düşecek."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
09 Mayıs 2021 10:59		 Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
09 Mayıs 2021 10:51
Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir
09 Mayıs 2021 10:36		 Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten
09 Mayıs 2021 10:25
'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
09 Mayıs 2021 09:53		 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09 Mayıs 2021 09:27
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
09 Mayıs 2021 08:40		 Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
09 Mayıs 2021 01:39
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği
09 Mayıs 2021 01:00		 Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
08 Mayıs 2021 22:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Erdoğan: AB desteğimiz olmadan varlığını devam ettiremez11:10 - Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti11:05 - Sıfır araç bulmada sıkıntı yaşanırsa 2. el fiyatları yükseltebilir10:59 - Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor10:51 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor10:49 - 2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor
10:43 - Bakan Varank: 140 doz aşıyı saklayabilecek buzdolabı üretildi10:36 - Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir10:30 - Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü10:25 - Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten10:14 - Polis gördüğüne şaşırdı: Kafe ortasında fizyoterapist muayene10:11 - Yargıtay'dan şoförler için fazla mesai kararı
10:03 - Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı09:53 - 'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi09:45 - Temaslılara test uyarısı: En erken 3 gün sonra yaptırın09:38 - Koronavirüs çocuklarda göz sağlığını da etkiledi09:27 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09:10 - 15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faydalı yağlar 2
eğitim sistemi 5
söyleyene göre kıymet bulan sözler 3
pangolin 1
Canlı çeşitliliği 1
Kokulu duş jeli 2
kırmızı oda 1
okyanus etkisi 2
mamut 1
Tunguska olayı 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam