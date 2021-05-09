Bakan Varank: 140 doz aşıyı saklayabilecek buzdolabı üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Öztiryakiler firmasının ürettiği aşı saklama dolabının, 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede olduğunu belirterek, "Boyutlarına baktığınızda, eczanelerde ya da hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur." dedi.

Varank, İstanbul'daki programı kapsamında, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler firmasını ziyaret etti. Varank'a ziyaretinde Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki eşlik etti.

Beraberindekilerle tesisin üretim ve Ar-Ge alanlarını gezen Varank, fabrikada yerli ve milli olarak üretilen ürünleri ve özellikle yurt dışına satışa hazırlanan aşı saklama dolabını yakından inceledi.

- "(Öztiryakiler) Paslanmaz çeliği adeta sanata dönüştürüp endüstriyel ürünler tasarlıyor"

Mustafa Varank, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, Öztiryakiler'in, endüstriyel mutfak konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olduğunu ifade ederek, "Firmamız, birçok katma değerli ürün üretiyor. Paslanmaz çeliği adeta sanata dönüştürüp endüstriyel ürünler tasarlayan ve üreten bir firmamız. Endüstriyel mutfak dediğimizde sadece pişirme kısmı yok. Bunun yanında soğutucular, ısıtıcılar, yemek pişirmeyle ilgili bütün malzemeler bunun içine giriyor." şeklinde konuştu.

- "Dünyanın 130'dan fazla ülkesine ihracat yapabiliyorlar"

Öztiryakiler'in Bakanlığın tescilli Ar-Ge merkezi olduğunu aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Ar-Ge merkezinde kendi geliştirdikleri, Ar-Ge'sini yaptıkları ürünleri de seri şekilde üretip dünyaya satıyorlar. Cirolarının yüzde 60'ını ihracatları oluşturuyor. Dünyanın 130'dan fazla ülkesine ihracat yapabiliyorlar. Ben gerçekten fabrikayı gezmeden önce böyle bir yatırımı beklemiyordum, çok etkilendim.

'Ar-Ge'nin önemi nedir' diye baktığımızda, bu ürün (aşı saklama dolabı) bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz, aşılarla birlikte eksi 80 derecelerin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. İşte Öztiryakiler, böyle bir dolabı çok kolay bir şekilde tasarladı ve üretti. Bu buzdolabı, 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda, eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur."

- "Kalkınma hamlemizde önemli işler başaracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yakın zamanda Öztiryakiler'in Japonlarla bir ortaklığa giriştiğini hatırlatarak, "Dünyanın bu alanda faaliyet gösteren en önemli firmalarından bir tanesi Öztiryakiler'e ortak oldu. Firmamızın hedefi 10 yıl içinde dünyada ilk 3'e girmek. Böyle örnek firmalarımızla, katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız." dedi.

- "Yerli üretim dolap muadillerinden daha ucuz"

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de Bakan Varank'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduklarını ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması konusunda dünyadaki büyük ülkelerin izlediği politikaların izlenmesi gerektiğini aktaran Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz ihracatta, kendi ürünlerimizi yapmakta. Savunma sanayisinde ortaya çıkan başarıyı kendi üzerimize düşen anlamda yerine getiriyoruz. Savunma sanayisine de bir anlamda hizmet ediyoruz. Bu aşı dolabı, dünyadaki muadillerinden çok daha ucuza ve yerli malı olarak kullanıma hazır. Biz hazırız, bunu ticari amaçla yapmadık. Dolap adı geçtiği için yaptık. 'Eksi 85 derece dolap' dediler, 'biz de dolap yapan bir firmayız, niye yapmıyoruz?' diye yola çıktık ve yaptık. Şimdi bu konuda ihtiyaç oldukça yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

- TSK'nın ana tedarikçisi

Verilen bilgiye göre, Bakan Varank'ın üretim tesislerini gezdiği Öztiryakiler, endüstriyel mutfak ürünleri ve sahrada yaşam üniteleri alanında Türkiye'nin lider şirketleri arasında bulunuyor. Şirket, 4 bin 500'den fazla ürün çeşidiyle 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Öztiryakiler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de (TSK) ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

- 1.000'den fazla ürün çeşidiyle orduların ihtiyaçlarını karşılıyor

Öztiryakiler, sahrada yaşam üniteleri ile orduların süratle yer değiştirme ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler geliştirip üretiyor. Treyler ve konteyner tipi ürünler tasarlayan Öztiryakiler, sahra mutfağı, konteyner mutfak, bulaşıkhane, fırın, soğuk erzak odası, duş ve tuvalet, çamaşırhane, su arıtma ve depolama sistemi, sahra hastanesi, morg olmak üzere 20'den fazla ürün çeşidiyle orduların sahradaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Harekat merkezleri, toplantı ve brifing odaları, muhabere merkezleri, bakım yeri, mobil depo gibi ürünler de Öztiryakiler'in ürün yelpazesi arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'in yanı sıra aralarında ABD, İtalya, Rusya Federasyonu, Paraguay, BAE, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Malezya, Moritanya, Zimbabve, Tayland, Türkmenistan, Fas ve Ruanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülkenin ordusu, Öztiryakiler'in 1.000'den fazla ürününü kullanıyor.