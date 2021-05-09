2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor

Zonguldak'ta yaşanan ve mahkemelere taşınan olayda, iki hafta evli kalan bir çift karşılıklı davalar nedeniyle 7 yıldır boşanamadı.

Yargıtay, Şubat 201 tarihinde, Çaycuma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını bir kez daha bozdu.

Yargıtay'ın son kararında erkeğin kusurlu olduğu, kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddinin yanlış olduğu, eşit kusur şeklinde yapılan belirlemenin ve iki süreyle nafaka ödenmesi yönündeki hükmün hatalı olduğu belirtildi.