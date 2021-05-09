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2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor

Zonguldak'ta yaşanan olayda, 2014 yılında evlenen M.Ö., 2 hafta evli kaldı ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vermelerine rağmen 7 yıldır boşanamadı
 09 Mayıs 2021 10:49
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2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor

Zonguldak'ta yaşanan ve mahkemelere taşınan olayda, iki hafta evli kalan bir çift karşılıklı davalar nedeniyle 7 yıldır boşanamadı.

Yargıtay, Şubat 201 tarihinde, Çaycuma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını bir kez daha bozdu.
Yargıtay'ın son kararında erkeğin kusurlu olduğu, kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddinin yanlış olduğu, eşit kusur şeklinde yapılan belirlemenin ve iki süreyle nafaka ödenmesi yönündeki hükmün hatalı olduğu belirtildi.
Memurlar.Net - Özel

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