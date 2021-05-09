1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
 09 Mayıs 2021 10:51
+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 30, Ağrı'da 21, Erzincan'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18, Ardahan'da 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
09 Mayıs 2021 10:59		 Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir
09 Mayıs 2021 10:36
Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü
09 Mayıs 2021 10:30		 Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten
09 Mayıs 2021 10:25
'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
09 Mayıs 2021 09:53		 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09 Mayıs 2021 09:27
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
09 Mayıs 2021 08:40		 Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
09 Mayıs 2021 01:39
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği
09 Mayıs 2021 01:00		 Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
08 Mayıs 2021 22:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Erdoğan: AB desteğimiz olmadan varlığını devam ettiremez11:10 - Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti11:05 - Sıfır araç bulmada sıkıntı yaşanırsa 2. el fiyatları yükseltebilir10:59 - Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor10:51 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor10:49 - 2 hafta evli kaldı, 7 yıldır boşanamıyor
10:43 - Bakan Varank: 140 doz aşıyı saklayabilecek buzdolabı üretildi10:36 - Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir10:30 - Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü10:25 - Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten10:14 - Polis gördüğüne şaşırdı: Kafe ortasında fizyoterapist muayene10:11 - Yargıtay'dan şoförler için fazla mesai kararı
10:03 - Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı09:53 - 'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi09:45 - Temaslılara test uyarısı: En erken 3 gün sonra yaptırın09:38 - Koronavirüs çocuklarda göz sağlığını da etkiledi09:27 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09:10 - 15 Temmuz şehidinin annesi: Son hediyesini kokluyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kullanma klavuzu 2
üstünden kamyon geçmiş gibi hissetmek 2
marşmelov 1
mamut 1
Farketmeden kırmak 2
deniz 3
Marsa bakteri yerleştirmek 1
mihrimah 4
çanak çömlek patladı 3
ayvalık 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam