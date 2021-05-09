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Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti

Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanırken, gram altın haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı
 09 Mayıs 2021 11:10
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Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması gibi nedenlerle bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti.

Bu hafta 1,843 dolar seviyesini gören ons altın, haftayı 1.831,2 dolardan tamamladı. Analistler, altının ons fiyatında teknik açıdan 1.840 dolar direncinin gündeme geldiğini belirterek, 1.823 ve 1.794 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı etkinlikte, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam nisanda 266 bin artarak 1 milyon olan beklentilerin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı da yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükseliş eğilimi ivme kazanırken, yurt içinde de altının gram fiyatı yukarı yönlü hareket etti.

Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. En yüksek 489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.

- "Yılın ilk çeyreğinde Türkiye, 31,5 tonluk altın sattı"

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altının nisan ayında hızlı yükseldiğini belirterek, 451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatının, şubatta 397 liraya kadar gerilemesinin ardından martta 480 liraya yükseldiğini kaydetti.

Küresel piyasalarda yatırımcı, şirket ve kurumların emtia satarak kripto para piyasalarına geçmelerinin düşüşlerde etkili olduğunu ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde 178 tonluk çıkışlar oldu. 85 ton altın satılarak kripto paralara kayma oldu. Yılın ilk çeyreğinde ülkelerin altın satışları oldukça dikkat çekiciydi. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye 31,5 ton, Filipinler 24,9 ton ve Birleşik Arap Emirlikleri 6,7 ton altın satarak en fazla altın satan ülkeler oldu. Rakamlardan da görüleceği gibi altın, yılın ilk çeyreğinde talep görmedi."

Memiş, aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşler, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi etkenlerin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

- "Mayısın yarısından sonra değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyoruz"

İslam Memiş, altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin mayıs ve haziranda devam edebileceği öngörüsünde bulunarak, şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatının, altının ons fiyatından destek görerek yükseleceğini düşünüyoruz. Altın, jeopolitik riskler ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir. Gelecek dönemde hem banka altın mevduatlarında hem de fiziki tarafta taleplerin artacağını öngörüyoruz. Mayıs ayının ilk yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin ve paladyum gibi değerli metal fiyatlarında önemli hareketlilikler görülebilir."
Anadolu Ajansı
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