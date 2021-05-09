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Kızı için evde 'anne', okulda 'öğretmen', idmanda 'antrenör' oldu

Eskişehir'de bir okulda müdür yardımcısı olan tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu, ilkokulda öğretmenliğini şimdilerde ise antrenörlüğünü yaptığı milli tekvandocu kızı Gülsena'nın başarısında önemli rol oynuyor
 09 Mayıs 2021 11:20
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Kızı için evde 'anne', okulda 'öğretmen', idmanda 'antrenör' oldu

Eskişehir'de bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu, milli tekvandocu olan kızı Gülsena Karakuyulu'nun evde annesi, ilkokulda öğretmeni, spor yaşamında ise antrenörü oldu.

Şehit Mustafa Türker İlkokulunun Müdür Yardımcısı olan 24 yıllık sınıf öğretmeni Karakuyulu, hem başarılı bir öğrenci hem de iyi bir sporcu olması için 20 yaşındaki kızı Gülsena Karakuyulu'nun en büyük destekçisi.

Gülsena'nın ilkokulda öğretmeni olan Karakuyulu, halk oyunları ekibindeki kızına eğitmenlik de yaptı.

Karakuyulu, teşvik etmesiyle tekvandoya başlayan kızının 10 yıldır da antrenörlüğünü sürdürüyor.

Dilek Karakuyulu, AA muhabirine, sınıf öğretmenliğinin yanı sıra halk oyunları, bocce ve tekvando antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Ailesiyle 2007 yılında Malatya'dan Eskişehir'e geldiklerini ifade eden Karakuyulu, 5. sınıfta kızını kendi sınıfına aldığını belirtti.

Karakuyulu, kızının öğretmenliğini de yaptığını dile getirerek, aynı zamanda halk oyunları ekibinde de 3 yıl eğitmenliğini üstlendiğini aktardı.

Daha sonda tekvando antrenörlüğünü yapmaya başladığını anlatan Karakuyulu, şöyle konuştu:

"İyi bir anne, iyi bir öğretmen ve iyi bir antrenör olmak istiyorsunuz. Eve gittiğimizde annesiyim. Bir gün evdeyken parmak kaldırıp tuvalete gitmek için izin istedi. Evde anne, okulda öğretmen ayrımını yapmak zor oldu. Antrenörlüğünü yapmaya başlayınca çok güzel başarılar elde ettik. Kızım da yetenekli olunca başarılar geldi. Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmayı çok istemiştim. Bu duyguyu kızım sayesinde yaşadım."

Karakuyulu, diğer öğrencilerini ve sporcularını kızı Gülsena'dan asla ayırmadığına işaret ederek, "Tek çocuğum Gülsena olmadı. Öğrencilerime de 'çocuklarım' diyorum. Gülsena kızım olabilir ancak sınıfa girdiğimde öğrencim, antrenmanda ise sporcumdur." diye konuştu.

- "Başarılı olmamın temeli annemdir"

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu, 2014 yılından bu yana katıldığı müsabakalarda 8 Türkiye, 6 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği elde ettiğini söyledi.

7 yıldır milli takımda yer aldığını belirten Karakuyulu, "Tekvandoya hiç istemeyerek başladım. Annem her antrenmanda şeker ve çikolata alarak beni kandırdı. Annemin sayesinde tekvandoyu sevdim. O olmasa asla tekvando yapmazdım. Şu anda başarılı olmamın temeli annemdir." dedi.

Karakuyulu, sporcu olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaşıtlarıma göre daha fazla ülke gördüm ve üniversiteye daha rahat girebildim. Şu anda yaşadığım hayatın her şeyini anneme borçluyum. Küçükken evde 'anne', okulda 'öğretmenim', antrenmanda 'hocam' demek benim için oldukça karmaşık geliyordu ama zamanla alıştım. Antrenmanda 'anne' diye seslendiğimde uyarırdı. Çünkü diğer öğrencileri de onun çocuğu gibidir."

Anadolu Ajansı
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