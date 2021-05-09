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'Yeşil cami' baharda açan çiçekleri ve sarmaşıklarıyla botanik bahçesini andırıyor

Adana'da, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapılan ve 1930'da ibadete açılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çiçeklerle dikkati çekmesinin yanı sıra içerisinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini de barındırıyor
 09 Mayıs 2021 11:35
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'Yeşil cami' baharda açan çiçekleri ve sarmaşıklarıyla botanik bahçesini andırıyor

Adana'da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çok sayıda çiçekle "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camisi, baharda yeşile bürünmesiyle ilgi odağı oluyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 91 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, botanik bahçesini andırıyor.

Bahçesine uzun yıllar önce dikilen sarmaşıkların cami duvarlarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camisi, baharda yeşile bürünüyor ve bu özelliğini yaz aylarında da koruyor.

Minaresi çam ağacını andıran ve kentin simge mekanlarından biri olan cami, bahçesindeki birbirinden renkli çiçeklerle de dikkati çekiyor.

Cemaat, daha önce bahçesinde zaman geçirdiği "Yeşil Cami"yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece ibadet için kullanabiliyor.

Camide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i de bulunuyor.

- "Halkımız botanik bahçesi olarak adlandırıyor"

Cami imamı Fahri Onur, AA muhabirine, 6 yıldır "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camisinde görev yaptığını söyledi.

Caminin sarmaşık ve çiçekleriyle dikkati çektiğini belirten Onur, "Camimizde 280 civarında bitki çeşidimiz bulunuyor. Halkımız botanik bahçesi olarak adlandırıyor. Görselliği ve Peygamberimizin Sakal-ı Şerif'i dolayısıyla ziyaretçilerimizin ilgisini çekiyor." dedi.

Onur, Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçileri olduğuna işaret ederek, "Hatta pandemiden önce Avrupa'dan da ziyaretçilerimiz geldi. Protestanlıktan Müslümanlığa geçen bir turist, Eyüp Sultan Camisi'ndeki maneviyatı burada bulduğunu söyledi." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle camiye ziyaretin olmadığını aktaran Onur, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyarak burada ibadetini yaparak evlerine gidiyor. Camimize gelen ziyaretçilerimiz hayran kalıyor çünkü bu Cenab-ı Allah'ın takdiri. 1983 yılında bu sarmaşıklar minarenin çevresine dikilmiş. O günden sonra bu hale gelmiş. Tabii insanlarımızın, Türkiye'de bir ilk olması sebebiyle ilgisini çekiyor. Diğer camilerin de böyle olmasını istiyorlar."

Cami cemaatinden Mehmet Ayhan da camilerinin botanik bahçesi gibi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kışın yaprağını döker, bir tane yaprağı kalmaz. Yazın baharla birlikte yeşillenir. Çiçekleri ve bahçesi çok güzel. Biz de yardımcı oluyoruz. Bahçede çok sayıda çiçeğimiz var. İsmi Köprüköy Camisi ama 'Yeşil Cami' olarak biliniyor. Camimizden memnunuz. Eskiden ramazan aylarında buraya masa kurarlardı. Herkes evinden bir şey getirir, burada iftarımızı açardık. Ezan okunurdu, camiye girerdik. Cemaatimiz fazlaydı, kalabalıktık."
Anadolu Ajansı
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