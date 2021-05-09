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Bakan Soylu: Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."
 09 Mayıs 2021 11:40
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Bakan Soylu: Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren operasyonlarıyla bugüne kadar 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Kars'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, hem sınırların içinde hem de sınır ötesinde ülkenin huzurunu, güvenliğini ve asayişini temin için topyekun mücadele verdiklerini söyledi.

Mardin'in Nusaybin kırsalında, dün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yine bir gün önce Tunceli'de güvenlik güçlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, istihbaratımızın aldığı bir duyum çerçevesinde sıkıştırılan 3 terör örgütü mensubu ki tam netleşmesini bekliyoruz. Bunlardan birisinin bölge sorumlusu ve turuncu kategoride olduğunu biliyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin önemli bir operasyonuyla etkisiz hale getirildiler. Yine dün gece itibarıyla Hakkari'de Alandüz dediğimiz mevkide, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi de mevcut. Yani bir taraftan Eren operasyonlarıyla, diğer taraftan hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışında, Irak'ta yürüttüğü huzurumuz için önemli olduğunu düşündüğümüz, hem Avaşin-Basyan'da hem de Metina'da yürütülen operasyonlarla kışı sürekli sahada geçiren güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, bahar başlar başlamaz yine aynı kararlılığı aynı heyecanı, aynı anlayışı sürdürmektedir."

- "Eren operasyonları 15 ayrı bölgede devam ediyor"

Soylu, Eren operasyonlarının 15'incisine de Kars bölgesinde başladıklarını belirterek, 1071 personelin katılımıyla Eren-1'in 11 Ocak tarihinde başlatıldığını anımsattı.

Halen 912 jandarma özel harekat ve komando, 10 polis özel harekat timi olmak üzere toplam 15 bin 674 personelle Eren operasyonlarının 15 ayrı bölgede devam ettiğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Burada 75 iş birlikçi de yakalandı. 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Bu 8 bin mağara ve sığınak, bu ülkenin dağlarında, bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi."

Güvenlik güçlerinin operasyonlardaki fedakarlığından bahseden Soylu, "Şehadeti göze alan ve bu konuda herhangi bir çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen birçok yere günlerce yürüyerek, pusu atarak, operasyon gerçekleştiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Eren operasyonlarında 127 mayın EYP, tuzaklanmış şekilde bulundu. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 138 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilo da esrar ele geçirildi." diye konuştu.

Bakan Soylu, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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