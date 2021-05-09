1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza

Aydın'ın Germencik ilçesinde bakıma muhtaç 17 köpeği kırsal alana bırakan İzmir'in İYİ Partili Tire Belediyesine Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından 17 bin 561 TL para cezası kesildi
 09 Mayıs 2021 11:54
+Aa- Yazdır
Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza

Olay, 13 Nisan tarihinde Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 YJA 01 plakalı resmi kamyonet tipi bir aracın Çamköy Mahallesi kırsalına çok sayıda köpek bıraktığı ihbarını alan Aydın DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından ihbarda belirtilen aracın Tire Belediye Başkanlığına ait olduğu ve araçtaki 17 sahipsiz sokak köpeğinin Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde araziye bırakıldığı tespit edildi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi (a) bendinin 'Hayvanlara kasıtlı olarak, acımasızca ve zalimce işlem yapmak, dövmek aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' hükmüne aykırılığı nedeni ile Tire Belediyesine toplam 17 bin 561 TL idari para cezası uygulandı. Ölüme terk edilen bakıma muhtaç sokak köpeklerinden bir kısmının Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi tarafından tedavisinin yapıldığı, bir kısmının ise hayvanseverler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
09 Mayıs 2021 08:00		 Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
09 Mayıs 2021 06:20
Emniyet ve Jandarmaya yeni TB2 SİHA teslimatı yapıldı
08 Mayıs 2021 16:25		 Okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira para cezası
08 Mayıs 2021 16:00
Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
08 Mayıs 2021 14:30		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı
08 Mayıs 2021 13:16
Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak
08 Mayıs 2021 13:14		 Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
08 Mayıs 2021 12:30
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
08 Mayıs 2021 11:56		 Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı
08 Mayıs 2021 11:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak13:01 - Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak12:49 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kameralara yakalandı12:45 - Erdoğan: Türkiye çifte standarda rağmen AB üyeliğinde kararlı12:41 - Polis, iftar sofrasını yolda kalan kamyoncularla paylaştı12:30 - Emniyet amiri ölümden döndü
12:27 - Amasya Üniversitesi öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü12:20 - Okul pansiyonlarında hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını donatıyor12:07 - Kerem Kınık: Kan ve plazma bağışları azaldı11:59 - Doktor anne koronavirüsü yendi, çocuklarına doyasıya sarıldı11:54 - Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza11:49 - Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
11:47 - 1'inci Su Şurası çalışmalarına başladı11:40 - Bakan Soylu: Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi11:35 - 'Yeşil cami' baharda açan çiçekleri ve sarmaşıklarıyla botanik bahçesini andırıyor11:29 - Üniversite öğrencileri 'transkript belgelerini' e-Devlet'ten alabilecek11:20 - Kızı için evde 'anne', okulda 'öğretmen', idmanda 'antrenör' oldu
11:18 - Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenleri ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı
WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
guguk kuşu 1
laf olsun diye 1
anneler günü 1
Yıkılasın İsrail 3
Farketmeden kırmak 2
andromeda 1
marşmelov 1
yağmur 4
Kalabalık sevmeyen insan 4
zihni sinir 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam