Amasya Üniversitesi öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Şimşek, yakalandığı korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti
|09 Mayıs 2021 12:27
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Önce evinde takibi yapılan ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Amasya Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Elmacı, "Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürütmüş olan, çok değerli çalışma arkadaşımız Doç. Dr. Ergün Şimşek hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
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