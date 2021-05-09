Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kameralara yakalandı
|09 Mayıs 2021 12:49
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mayıs'ta Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki çelik kasadan para ile çek ve senet çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin iş yerinde muhasebe sorumlusu olarak çalışan A.Y. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli A.Y., hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini, para ile çek ve senetlerin bulunduğu çantayı iş yerinin tuvaletine sakladığını itiraf etti.
İş yerinin tuvaletinde yapılan aramada, içinde 837 bin lira değerinde çek ve senet ile 415 bin 650 lira paranın bulunduğu çanta ele geçirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin çelik kasadan çaldığı ve içinde nakit para ile çek ve senetlerin olduğu çantayı tuvalete götürdüğü anlar görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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