Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi
|09 Mayıs 2021 13:16
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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