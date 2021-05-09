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Kaçak 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
|09 Mayıs 2021 13:20
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Depoya düzenlenen operasyonda, karton kutular içerisinde 501 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.
Daha önce İstanbul'da kullanıldıkları öğrenilen makinelerin yaklaşık 5 milyon lira değerinde oldukları bildirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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