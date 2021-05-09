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Thodex mağdurunun açtığı alacak davası kabul edildi

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten bir kişinin, zararının giderilmesi için açtığı alacak davası kabul edildi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, bu yönde yapılan başvuruyu kabul eden ilk mahkeme oldu
 09 Mayıs 2021 13:56
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Thodex mağdurunun açtığı alacak davası kabul edildi

Mağdur İ.Ö'nün avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş'nin, kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.

Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen İ.Ö'nün, davalı şirketle kripto para alım-satım hizmetine yönelik sözleşme yaptığı belirtilen dilekçede, sözleşme gereğince, İ.Ö'nün davalı şirkete ait web sitesi üzerinden kripto para birimleri üzerinde alım-satım işlemleri yapabileceği, davalı şirketin ise bu işlemler neticesinde komisyon bedeli talep edeceği kaydedildi.

Dilekçede, İ.Ö'nün davalı şirketin "https://www.thodex.com/" adresli web sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı, bunun değeri üzerinden davalı şirketin hesabına para yatırdığı anlatıldı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İ.Ö'nün de aralarında bulunduğu binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek, yurt dışına kaçtığı belirtilen dilekçede, bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

- "Şirket aldığı paraları sözleşmeye aykırı kullandı"

Dilekçede, taraflar arasındaki finansal hizmete yönelik sözleşme kapsamında, İ.Ö'nün davalı şirkete ait web sitesinde işlem yapma yetkisi bulunduğu vurgulanarak, "Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istemişse de davalı şirket, işlem yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup müvekkilin işlem yapmasını engellemiştir." ifadelerine yer verildi.

Davalı şirketin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle İ.Ö'nün, satın aldığı kripto paralar üzerinde işlem yapamadığı gibi kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığına dikkati çekilen dilekçede, davalı şirketin, kripto para satma işlemi adıyla İ.Ö'den aldığı paraları, aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde kullandığı, bu şekilde İ.Ö'yü aldattığı ve maddi zarara uğrattığı kaydedildi.

Dilekçede, mağdur İ.Ö'nün uğradığı zararının giderilebilmesi ve alacak hakkının güvence altına alınabilmesi için davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak, üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

İ.Ö'nün aldığı kripto para biriminin piyasa değerlerinin anlık olarak ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle, Türk lirası karşılığının hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı aktarılan dilekçede, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107/1. maddesi uyarınca bu davanın belirsiz alacak kapsamında açılma zorunluluğu bulunduğu, belirsiz alacak kapsamında fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000 lira tutarındaki meblağın davalı şirket tarafından ödenmesine karar verilmesi istendi.

- Mahkeme davayı kabul etti

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdur İ.Ö'nün zararının giderilmesi için açtığı alacak davasını kabul ederek, tensip tutanağını düzenledi.

Buna göre mahkeme, davalı Thodex şirketine, bu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için 2 hafta süre verdi.

Davacının da gelecek cevaba yanıt vermesi için 2 hafta süre tanıyan mahkeme, taraflar arasındaki dilekçe aşamalarını sona ermesinin ardından ön inceleme yapılması için gün belirlenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, davalı şirket Thodex'e müzekkere yazılarak, davacı ile aralarında akdedilen sözleşmenin onaylı bir suretinin gönderilmesin istedi.

Akbank A.Ş. ile Halk Bankası A.Ş'ye müzekkere yazılarak, davacının Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının gönderilmesini isteyen mahkeme, Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak da Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin (hisse senedi, kasa hakkında) gönderilmesini kararlaştırdı.

- Ön inceleme oturumu 9 Kasım'da yapılacak

Mahkeme, davacı İ.Ö'nün avukatına, dava dilekçesinin hukuki deliller kısmında belirttiği davalı şirket defterleri, davalı şirketin tespit edilecek taşınır, taşınmaz malları, alacak hakları, banka hesapları ile kripto alım satım işlemlerine yönelik sözleşme, banka dekontlarının aslını ve onaylı örneğini sunmak üzere 2 haftalık süre verdi.

Davacı vekilinin, Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davacı avukatının gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, ön inceleme tahkikat oturumunun ise 9 Kasım'da yapılmasına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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