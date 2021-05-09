'Tavuklu keşkek' faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yoğun bakımda

Olay, 6 Mayıs Perşembe günü Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 gün önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan çıkararak keşkek yapan Nurcan Görgülü, annesi Günay Görgülü (57) ve halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı. İftar yemeğinde bir araya gelen akrabalar, Nurcan Görgülü'nün yaptığı yemeği yedikten sonra fenalaşarak, Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan Gülsen Seçim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Görgülü ise 7 Mayıs sabahı hayatını kaybetti. Görgülü ve Seçim'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm sebepleri, otopsi raporunun incelenmesinin ardından belli olacak. Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Aynı yemekten yiyen anne-kızın ise durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Görgülü'nün cenazesi Ordu, Seçim'in ise İzmir'e gönderildi.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Günay Görgülü'nün ev sahibi Veysel Köroğlu, yaşananlar hakkında, "Günay hanım buraya taşınalı 4 ay oluyor. İyi bir kadındı. Yemekten dolayı zehirlendiğini duydum. Sadece budur. Başka bir bilgim yok. Allah rahmet eylesin. Bir yerden bir erzak aldıklarını duydum. Görümcesinin oraya gidiyor. Orada yemek yapıp yiyorlar. O yemekten sonra ilk görümcesi ağırlaşıyor. 1 gün sonra da Günay abla ağırlaşıyor. Keşkek ve tavuk dediler. Hastaneye gitmişler. Görümcesi ile birlikte. Biri ufak 1 buçuk yaşında, diğerinin yaşını bilmiyorum. Orta yaşlarda. Hastanede yoğun bakımda diye duydum" ifadelerini kullandı.

Nurcan Görgülü'nün bir komşusu ise "Ben annesini tanıyorum eskiden. Zehirlenmiş ölmüş diyorlar. Yemekten değilmiş ama neden olduğunu bilmiyorlar. Annesinden yemişler. Çocuğu da yoğun bakımdalar" dedi.