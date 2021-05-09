Otomobil, polis kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı
|09 Mayıs 2021 14:50
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Kaza, saat 11.45 sıralarında İstanbul-Bursa karayolu Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe girişinde polis kontrol noktası kuruldu. Hasan Özlük Türkkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 KA 115 plakalı otomobil, kontrol noktasında bekleyen Ali Çetin Tekinoğlu (44) yönetimindeki 34 LC 3423 plakalı cipe, daha sonra Ömer Erdoğan (40) idaresindeki 06 BV 02752 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan Türkkan ağır, diğer araçlardaki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkkan, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan İstanbul- Bursa kara yolunun Bursa yönü, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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