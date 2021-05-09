Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.
|09 Mayıs 2021 15:18
|+Aa- Yazdır
Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobil, polis kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı
09 Mayıs 2021 14:50
|'Tavuklu keşkek' faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yoğun bakımda
09 Mayıs 2021 14:24
|Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
09 Mayıs 2021 13:30
|Kaçak 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
09 Mayıs 2021 13:20
|Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kameralara yakalandı
09 Mayıs 2021 12:49
|Emniyet amiri ölümden döndü
09 Mayıs 2021 12:30
|Polis gördüğüne şaşırdı: Kafe ortasında fizyoterapist muayene
09 Mayıs 2021 10:14
|İki kazadan biri 'cep' yüzünden
09 Mayıs 2021 08:55
|Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
09 Mayıs 2021 08:08
|Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
09 Mayıs 2021 06:50