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Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelenlerden 56 pozitif vaka yakaladık. İl dışından gelenler kendilerini 10 gün kısıtlamasını istiyoruz" dedi.
 09 Mayıs 2021 15:22
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Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki genel seyri, yürütülen çalışmalar ve Covid-19 aşı tablosu hakkında bilgi vererek, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulundu. Dr. Oruç, yaklaşık 1 ay süren vaka artışının ardından alınan önlemler, kamu kurumlarının etkin mücadelesi, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların tam kapanma döneminde elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında bir düşüş eğrisi olduğunu ifade etti.

'MUTLAKA AŞILARINIZI YAPTIRIN'

Günlük aşı kapasitesinin 15 bin civarında olduğunu ifade eden Oruç, "Gerektiği takdirde daha fazla kişiye de aşı yapabiliriz. Fakat aşı kapasitemizin 8-10 civarı kullanılmakta. Bizim sahada gördüğümüz şu; hafta içi çok daha fazla aşı yapıyoruz ama hafta sonu bu sayı azalıyor. Burada bir yanlış anlama olabilir, vatandaşlarımızı tekrar uyaralım. 7 gün boyunca sabah saat 08.00'den gece saat 24.00'e kadar aşı randevusu alabilirsiniz. Aşı randevusu aldığınız zaman kısıtlamadan muaf sayılıyorsunuz. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımız muhakkak aşı randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

'AKRABA VE BAYRAM ZİYARETLERİ YAPMAYALIM'

Samsun'da vakaların azalmaya başladığını açıklayan Oruç, şunları söyledi:

"Ancak kısıtlama ile birlikte başka illerden Samsun'a gelen vatandaşlarımız oldu. Son 2-3 güne baktığımız zaman il dışından gelenlerden 56 pozitif vaka yakaladık. İl dışından gelen vatandaşlarımızın kendilerini 10 gün kısıtlamasını istiyoruz. Akraba ve bayram ziyaretleri yapmazsak, bu vaka sayıları daha iyi bir hale gelecektir. Eğer dikkat etmezsek tekrardan artış yaşanabilir. Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da zaman zaman pikler ve dalgalanmalar oluyor. Son olarak baktığımızda şubat ayında bir yükseliş yaşandı. 6 hafta süren yükselişin ardından alınan tedbirlerin sonucunda vakalarımızda azalma meydana geldi. Açıklanan sayıya göre 100 binde 267,54 vakamız var. Tedbirler ile birlikte bu rakamın daha aşağı ineceğini düşünüyoruz. Samsun'da 800 binden fazla test yaptık. Ayrıca Samsun'da 500 bin civarında aşı yaptık. Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek aşı oranı Samsun'da. Pandemiyi sonlandırabilmemiz için toplumun yüzde 60-70'lik bir kısmının aşılanması gerekiyor. Biz de Samsun'da bunu yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımız da randevularını alıp aşı olsunlar."

DHA
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