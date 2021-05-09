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Çalışan anneler, Anneler Günü'nü görev başında geçiriyor

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de çeşitli meslek kollarında çalışan anneler, Anneler Günü'nü görevleri başında geçiriyor.
 09 Mayıs 2021 15:24
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Çalışan anneler, Anneler Günü'nü görev başında geçiriyor

Kayseri'de fırında çalışan bir çocuk annesi Aysel Topaktaş (50), AA muhabirine, işini sevdiğini ve mesleğinin zor olmadığını söyledi.

İnsanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olduğunu dile getiren Topaktaş, "Çocuğumun yanında olmak isterdim ama Anneler Günü'nde de olsa geçinmek için çalışmak zorundayım. Bütün annelerin gününü kutluyorum." dedi.

Öte yandan Kartal Kavşağı'ndaki denetimler sırasında bazı otomobil sürücüleri görevi başındaki polislerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kadın polisler ise kent genelinde hem yayaların hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Öte yandan Kayseri Şehir Hastanesi, sağlık çalışanı annelerin Kovid-19 sürecinde hem evde hem de işteki zorlu çalışma ortamlarıyla ilgili hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli 2 çocuk annesi hemşire Meryem Veske (36), zor bir dönemden geçtiklerini, salgının ilk başladığı dönemlerde çocuklarından uzak durmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Bugün de Anneler Günü'nde görevi başında olduğunu dile getiren Veske, "Bizi bugüne getiren başta annem, kayınvalidem, sağlık çalışanı anneler ve bütün annelerin gününü kutluyorum. Şehit annelerimizin gününü de kutlar, ellerinden öperim." diye konuştu.

Aynı hastanede görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Esra Sağkol da (27) çocuklarının küçük olduğu için salgın sürecinde çok zorlandığını ama mesleğini de çok sevdiğini anlatarak, bütün annelerin gününü kutladı.

- Sivas

Sivas'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışan anneler de Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Tam kapanma sürecinde gece gündüz çalışan vakfın kadın personeli, Anneler Günü'nde de evlerinden çıkamayan vatandaşlardan gelen çağrıları sisteme işliyor.

Vakıfta 8 yıldır çalıştığını aktaran bir çocuk annesi 33 yaşındaki Tuğçe Göğüş, şunları kaydetti:

"Diğer iş arkadaşlarımla beraber Anneler Günü'nde de görevimin başındayım. 5,5 yaşında bir çocuğum var. Bu güzel günde çocuğumun yanında değilim ama ihtiyaç sahibi ailelere özellikle yaşlılarımıza destek olduğum için çok mutluyum. Şu an tam kapanma süreci destek yardımlarıyla ilgili çağrıları alıyoruz ve akabinde bu yardımları adreslere ulaştırıyoruz. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, kendi annemin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

- Yozgat

Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevli iki çocuk sahibi hemşire Arzu Güçlü, nöbette olduğu için çocuklarının Anneler Günü'nü dün kutladığını anlattı.

Yoğun bakım hemşiresi Arzu Koçak da 30 yıldır görev yaptığını ve genelde özel günlerde hastanede görevli olduğunu dile getirerek, "Görevimizin başındayız, fedakarca çalışıyoruz. Çocuklarımızın bize ihtiyacı var, buradaki hastalarımızın da yine bize ihtiyacı var. Sonuna kadar buradayız. Dün 8 yaşındaki oğlum bana 'anne yarın nöbetçi misin sana bir şey vereceğim' diyerek hediyesini verdi, beni çok duygulandırdı. İnşallah gelecek Anneler Günü'nde birlikte oluruz." dedi.

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi 3 çocuk annesi Dilek Erdoğan ise "Bugün buradaki bebeklere annelik yapıyorum, küçük kızım çok üzüldü. Çocuklarım hediyelerini buraya gönderdi." diye konuştu.

Duygulanarak gözyaşlarını tutamayan Sevgi Aslan da Anneler Günü'nde çocuklarından ayrı olduğunu anlatarak, "Şu an annesi olmayan bebeklerin yanındayım onlara şefkat gösteriyorum. Oğlum oruç tutmuş, Anneler Günü hediyesi olarak bana orucunu vermek istedi. Benim için en büyük hediye oldu." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir'de çalışan 2 çocuk annesi çiçekçi Serap Eren, Anneler Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kızlarıyla siparişleri yetiştirmeye çalıştığını anlatan Eren, "Tüm annelerin gününü kutluyorum. Ben siparişleri hazırlıyorum, kızlarım da siparişleri alıyor. 5 yıldır her Anneler Günü'nde çalışıyor, diğer annelere çiçek yapıp siparişleri evlere ulaştırıyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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