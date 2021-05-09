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İkizlerinden ayrı kalan anneye görüntülü görüşme sürprizi

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkınca 40 günlük prematüre ikizleri Nazlı ile Aslı hastanede, eşi ile kendisi de evde karantinaya alınan Rabia Çakmak, Anneler Günü'nde görüntülü görüşmeyle hasret giderdi.
 09 Mayıs 2021 15:32
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Malatya'da yaşayan Rabia-Abdullah Çakmak çiftinin ikiz kızları Nazlı ile Aslı, prematüre dünyaya geldi. Doğumdan bir süre sonra babanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, ardından anne ve ikiz bebeklerin de Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi.

Bunun üzerine henüz 40 günlük olan Nazlı ile Aslı, tedavilerinin daha iyi yapılabilmesi amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

İkizlerin tedavisine hastanede, anne ve babasının ise evde devam edilirken, ailenin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sürpriz Anneler Günü kutlaması

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Aslı Melekoğlu ve serviste görevli hemşire İclal Berber, anne Rabia Çakmak'a sürpriz Anneler Günü kutlaması yaptı.

Anneyi görüntülü arayan Melekoğlu ve İclal, ikizler Nazlı ile Aslı'yı annelerine gösterip sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Bebeklerini görünce gözyaşlarını tutamayan anne, doktor ve hemşirelere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Anne Rabia Çakmak, "Ben daha iyiyim sadece çocuklarımı çok özledim. Daha çok küçükler çünkü. İlginiz ve alakanızdan dolayı herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." dedi.

Doktor Aslı Melekoğlu, annenin kendisine gönderdiği ninni ve şarkıyı bebeklere dinlettiğini, bu sesi duyan bebeklerin sakinleştiğini belirtti.

Anne Rabia Çakmak ise, "Bebeklerimin sesimi bu kadar hissedeceklerini bilmiyordum. Konuşuyorum sürekli, hissediyorum. Onlar ağladıkça benim göğsüm ağrıyor. Ama biliyorum ki emin ellerde Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Çocuklarını gördüğü için çok mutlu olduğunu anlatan Çakmak, "Bebeklerimi hastaneye gönderirken bu kadar ilgileneceklerini tahmin etmemiştim. Allah doktor hanımdan, hemşirelerden razı olsun. Ben de hastayım ama çocuklarımı gördükçe kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah tez zamanda ailecek iyileşiriz. Herkese çok minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm annelerin gününü kutluyorum"

Doktor Aslı Melekoğlu da Anneler Günü'nde ikizlerin annesine sürpriz yaptıklarını ifade ederek, çok mutlu olduğunu, bunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

İkizlerin ilk olarak babalarının Kovid-19 tanısı aldığını bildiren Melekoğlu, şöyle devam etti:

"Ardından anne ve ikizlerin de huzursuzlukları olduğu için pandemi polikliniğine başvurmuştu. Hem testleri pozitif hem de bazı bulgular vardı, bu nedenle bebekleri yoğun bakıma alarak takibe aldık. İkizler geldikleri güne göre daha iyi durumda. Anne ile bebeklerin bir arada olması bizim için çok önemli. Her ne kadar pandemide bir arada tutamasak da görüntülü görüşmeyle, ses kaydını dinletmekle bebekler sakinleşebiliyor. Anneler bebekten ayrıldığı için süt miktarları da azalıyor, bu yöntemlerle sadece anne sütüyle beslenmeyi destekleyebiliyoruz, mamaya çok ihtiyacımız olmayabiliyor."

Melekoğlu, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Ben de bir anneyim. Sabah çocuklarımla kucaklaştım ve buradaki anneler aklıma geldi. Hemen hastaneye gelerek ikizleri de anneleriyle buluşturduk." dedi.

Hemşire İclal Belgen, 28 yıllık meslek hayatının 25 yılını yeni doğan bölümünde geçirdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydeden Belgen, "Evdeki çocuklarımdan daha çok hastanedeki bebeklere annelik yaparak günümüzü geçiriyoruz. Bu Anneler Günü'nde de burada olmak üzücü ama ben ve hemşire arkadaşlarımız özveriyle çalışarak buradaki bebeklere annelik yapıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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