1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı

Deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaşan müsilaj, su altı canlıların yaşamlarını da tehdit eder hale geldi.
 09 Mayıs 2021 15:33
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını da tehdit ediyor.

İstanbul'un birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı.

Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.

Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durumun kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi.

Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, "O yüzden biz de avlanamıyoruz. Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Ben daha çok tekne üzerinde olduğumdan, dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor." dedi.

Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise liman ve denizin yüzeyinde görülen salyaların, deniz tabanında 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Deniz salyasının orta suda parça parça olduğuna dikkati çeken Kara, "Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

Gemi personeli Burak Yenilmez de Bostancı İskelesi'ndeki görüntünün rahatsız edici olduğunu, bu durumun giderilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yenilmez, bunun her sene olduğunu anlatarak, "Bu sene biraz fazla olmuş. Fazla olduğu için buna bir önlem almaları lazım. Bir gelen giden yok buraya, biraz sıkıntılı yani. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Görüntü kötü. Herkes de soruyor. Yolcular, vatandaşlar, sürekli bilgi almak istiyorlar bizden." değerlendirmesini yaptı.

Yolculardan Sait Sancak da durumun Marmara Denizi'ndeki bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Ben 15 senedir Büyükada ve Heybeliada'ya gider gelirim, ben böyle bir durumla karşılaşmadım. Yani 15 senedir doğa bunu hiç üretmiyor muydu? Şimdiye kadar belediyenin bunu temizleyecek ekipmanı, malzemesi yok mu ki bu rezilliği biz görmek, koklamak zorundayız? Kesinlikle pis bir durum. Belediyenin buna bir müdahale etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada ise müsilajın alglerin aşırı üremesi sonucunda gerçekleşen mevsimsel biyolojik süreç olduğu belirtildi.

Marmara Denizi gibi kapalı yerlerde müsilajın daha kolay meydana gelebildiği aktarılan açıklamada, "Akıntı sistemleri, sıcaklık, tuz oranı gibi birçok ayrı koşul deniz salyası oluşumunda etkili olabilmektedir. Müsilaj olayı çok uzun sürmeyecek bir doğa olayı olup, en fazla 1-2 ay içerisinde deniz suyunun tamamen ısınması ve mevsim sıcaklığının normal değerlere ulaşması ile ortadan kalkabilecek bir süreçtir." denildi.

Açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakasından numuneler alındığı kaydedilerek, "Çıkan raporda, numunelerin içeriğinde hidrokarbon türevli atık olmadığı görülmekle birlikte yaşanan bu sürecin herhangi bir kirlilik olmadığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
09 Mayıs 2021 14:32		 Polis, iftar sofrasını yolda kalan kamyoncularla paylaştı
09 Mayıs 2021 12:41
'Yeşil cami' baharda açan çiçekleri ve sarmaşıklarıyla botanik bahçesini andırıyor
09 Mayıs 2021 11:35		 Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
09 Mayıs 2021 10:51
Yer: Beşiktaş... Dünya göç haritasını değiştirebilir
09 Mayıs 2021 10:36		 Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü
09 Mayıs 2021 10:30
Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten
09 Mayıs 2021 10:25		 'Kan stokları kritik seviyede' denildi, kadınlar bu kez kan bağışı günü düzenledi
09 Mayıs 2021 09:53
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
09 Mayıs 2021 09:27		 Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
09 Mayıs 2021 08:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:37 - Kargocuların Anneler Günü mesaisi16:32 - Vatikan Kütüphanesi'nde Yunus Emre Divanı'nın bir nüshasını tespit edildi16:16 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı16:05 - Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor16:04 - Gıda işletmelerine laktoz ve glüten talimatı16:01 - Borçlu mükellefler uzlaştı, 321 milyon lira cezadan kurtuldu
15:54 - 32 geri dönüşüm firmasına 7 milyon 900 bin lira ceza15:42 - MSB: Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15:37 - Kadın doktorlar, Anneler Günü'nde de görevinin başında15:35 - Hemşireler Anneler Günü'nü evlatlarından uzakta geçiriyor15:33 - Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı15:32 - İkizlerinden ayrı kalan anneye görüntülü görüşme sürprizi
15:24 - Çalışan anneler, Anneler Günü'nü görev başında geçiriyor15:22 - Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı15:18 - Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada15:13 - Sağlık çalışanından 'Bir fotoğraf bin hikaye'15:07 - Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
14:50 - Otomobil, polis kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın
Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anneler günü 2
el ele vermek 1
Halo etkisi 2
öncelik 1
Sedat peker 1
cefapişe 1
Yıkılasın İsrail 3
takıntı 6
pazar 1
Mehiko 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam