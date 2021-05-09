Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu
Kanal Fırat'ın canlı yayınında Elazığ'ın sorunlarını tartışan konuklar, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman'ın sinkaflı sözleri sonrası ne yapacaklarını şaşırdı. Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
|09 Mayıs 2021 17:25
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Elazığ'ın sorunlarının konuşulduğu Kanal Fırat canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Elazığ'la ilgili sorunları anlatan ve durumun kötü olduğundan bahseden Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman, ağzından kaçırdığı küfürle sosyal medyada gündem oldu.
KONUKLAR KENDİNİ ZOR TUTTU
Elazığ'ın sorunlarını anlatan Şevket Toraman, "Başkanım Elazığ y..... yemiş. Elazığ şu an bitmiş" ifadelerini kullanmasının ardından Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, gülmemek için kendini zor tuttu. Diğer konuklar da ne yapacağı şaşırdı.
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