Şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürüldü
|09 Mayıs 2021 16:56
|+Aa- Yazdır
Evranos, telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi görevlisine, 2006 yılında Mardin'de teğmen olarak görev yaparken şehit olan oğlu Cengiz Evranos'un mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi.
Durum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a iletildi. Bunun üzerine Yılmaz, ekiplere Evranos'un, özel izin alınıp şehitliğe götürülmesi talimatını verdi.
Gerekli izinler alındı ve çiçekler hazırlandı. Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.
Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.
Fikriye Evranos, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezi görevlisi bir isteği olup olmadığını sorunca oğlunun kabrini ziyaret etmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediğini aktardı.
Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü öyle kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı
09 Mayıs 2021 18:14
|Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı
09 Mayıs 2021 17:26
|Şehirleşme göçmen kuşların yaşamlarını tehdit ediyor
09 Mayıs 2021 17:02
|Kargocuların Anneler Günü mesaisi
09 Mayıs 2021 16:37
|Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı
09 Mayıs 2021 16:16
|İkizlerinden ayrı kalan anneye görüntülü görüşme sürprizi
09 Mayıs 2021 15:32
|Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı
09 Mayıs 2021 15:22
|Seminerdeki polis annelere, duygulandıran sürpriz
09 Mayıs 2021 14:08
|Koronayı atlatan avukat: Bu hastalık gerçek, toplumu yanıltmasınlar
09 Mayıs 2021 14:02
|Amasya Üniversitesi öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü
09 Mayıs 2021 12:27