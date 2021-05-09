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'Yoğunlaştırılmış denetim' süreci aralıksız devam ediyor

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
 09 Mayıs 2021 16:58
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'Yoğunlaştırılmış denetim' süreci aralıksız devam ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapıyor.

Edirne'de muafiyet, şehirler arası seyahat izni, görev belgesi ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiyor. Sürekli anonslar yapılarak işi olmayan vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılıyor.

Öte yandan denetimlerde sadece koronavirüs kurallarına uymayanlar değil, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalanıyor.

Kırklareli'nde de "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ana arterlerde denetim yapıyor.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde, izin belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar hakkında tutanak hazırlandı.

Ayrıca kentte bazı cadde ve sokaklarda da yaya denetimleri sürüyor.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetimde bulunuyor. Ekipler, yaya ve araç denetimlerinde vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
Anadolu Ajansı
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