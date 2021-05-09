İtfaiye aracının altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti
|09 Mayıs 2021 17:05
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Olay, saat 14.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki Yangın Müdahale Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 70 BF 112 plakalı itfaiye aracı, bahçede geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan itfaiye eri Mehmet Kumlu'yu fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Kumlu, itfaiye aracının altında sürüklendi. Durumu gören diğer itfaiye erleri, sürücüyü durdurduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı halde olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Kumlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği bahçede incelemede bulundu.
Korona virüse karşı sosyal medyadan mesaj vermişti
Karaman Belediyesi İtfaiye Yangın Müdahale Merkezi'nde yıllardır görev yapan Mehmet Kumlu, çalışma arkadaşları başta olmak üzere herkes tarafından çok sevilen birisiydi. Mehmet Kumlu, korona virüsle mücadele eden tüm kamu kuruluşlarına sosyal medya hesabından itfaiyede görevli arkadaşlarıyla birlikte seslenerek teşekkür etmişti. Mehmet Kumlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:
"Son zamanlarda insan hayatını tehdit eden korona virüsü ile mücadele eden askerlerimizi, sağlıkçılarımızı, polislerimizi ve 24 saat hizmet veren kurum ve kuruluşların hepsini alkışlıyoruz."
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