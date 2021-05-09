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Bakan Selçuk çocukları hastanede eğitim gören annelerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anneler Günü'nde çocukları hastanede eğitim gören annelerle çevrim içi buluştu.
 09 Mayıs 2021 17:11
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hastalıkları nedeniyle eğitimlerini kaldıkları hastanede gören çocuklar ve anneleri ile buluştu. Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program Covid-19 pandemisi nedeniyle online (çevrim içi) olarak gerçekleşti. Bakan Selçuk, anneler ve çocukların taleplerini dinledi. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve anneler mutluluklarını dile getirdi. Bakan Selçuk, "Anneler fedakarlıkla anılır ve bir anneyi tanımlayan belki de en özellikli tanım, almadan yüksünmeden verebilme halidir. Sizleri güçlü yapan, zengin kılan, sizleri farklı kılan, her şeyi ama her şeyi candan, içten, gönülden verebilmeniz. Güçlü ve zengin ruhunuz için evladınıza hatta evlat bildiklerinize karşılık beklemeden elinizdekileri veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Yani her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir fedakarlık ve insanlık için çok güzel bir hasret. Siz hastanelerde evlatlarınızın başında nöbet tutuyorsunuz. Onları kolluyorsunuz gözetiyorsunuz. Çok daha özel bir biçimde yaşıyorsunuz bugünleri. 'Yeter ki yüzleri gülsün her şeyden vazgeçerim, yeter ki sağlıklı olsunlar, yeter ki mutlu olsunlar, biz onlar için her şeyden vazgeçeriz' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Asla umudu yitirmemek, gelecek güzel günleri düşünmek çok çok önemli"

Hastanede kalan ve bu süre zarfında eğitimini burada alan çocuklar ile annelerinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da yakından ilgilendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Sizlerle beraber tabii ki doktorlar, hemşireler, çocuklarımızın sağlıkları için emek veriyorlar gayret gösteriyorlar. Biz de bu arada onların eğitimlerini, sosyal duygusal gelişimlerini takip etmeye çaba gösteriyoruz, gayret ediyoruz hep beraber arkadaşlarımızla. Eğitimsel olarak da 'aman bir eksikleri kalmasın, bir şekilde onların ihtiyacı olanları eğitimsel olarak da karşılayalım. Onları bilgi ile donatalım. Kitapla, müzikle, sanatla iyileştirelim onları. Bizim derdimiz de bizim işimiz de bu. Şunu bilmenizi isterim ki, sizlerin çabaları çok değerli ve bütün doktorlarla, hemşirelerle, sağlık personelleriyle yaptığınız bu mesai çok ayrı bir kıymete ve değere sahip. Çok değerli anneler elbette çocuklarımız iyileşecekler, yarınlarımızın sahipleri olacaklar. O gün de sizler daha güçlü, daha mutlu olacaksınız buna yürekten inanıyorum ve buna sonsuz bir saygı duyuyorum. Sizlerin huzurlarında çocuklarıma da seslenmek isterim. Onların iyi olmaya niyet etmesi, mutlu olmaya niyet etmesi, ileriye umutla ve sevgiyle bakması bizim için çok değerli. Çünkü asla umudu yitirmemek, gelecek güzel günleri düşünmek çok çok önemli. Bizim, hep sizin yanınızda olduğumuzu unutmayın lütfen" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, online gerçekleşen etkinlik çerçevesinde anne ve çocukları ile sohbet ederken, istekleri olan çocukların taleplerini alarak yerine getireceğini söyledi. Hastanede kalan çocukların bir an önce iyileşebilmesi için acil şifa temennisinde bulunan Bakan Selçuk, ailelere çocukları ile bu kadar yakından ve özverili ilgilendikleri için teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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